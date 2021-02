Nu er afløseren fundet: Hun erstatter Mads Steffensen

Efter Mads Steffensen sagde sit job som vært på DR op, har det været uvist, hvem der tager over som vært på 'Kender du typen', som Mads Steffensen har været vært på i en lang årrække.

Men nu har DR fundet afløseren.

Anna Lin, der tidligere har været vært på DR Ultra, bliver nemlig vært på det populære program og skal dermed gøre livstilseksperterne Anne Glad og Flemming Møldrup selskab.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Anna Lin er nok mest kendt hos de mindste som vært på 'Ultra Nyt', ligesom hun også er vært på årets MGP for børn.

Anna Lin startede sin karriere på DR’s talenthold, og nu tager Anna Lin skridtet fra at være børnevært i DR til også at skulle lave 'Kender du typen' for hele familien. Den udfordring glæder hun sig til.

- Det er så vildt at få lov til blive vært på et af mine egne yndlingsprogrammer, der har fulgt mig gennem hele livet. Det er nogle store sko, jeg skal udfylde, så det bliver med stor ydmyghed, at jeg skal invitere seerne med ind i kendte danskeres hjem. Og jeg glæder mig så meget til at grine med Anne og Flemming og komme til selv at lære en masse om danskernes livsstil, siger Anna Lin i pressemeddelelsen.

Friskt pust

Nyheden om den nye vært er også blevet godt modtaget hos de to livsstilseksperter Anne Glad og Flemming Møldrup.

- Anna Lin er et dejligt frisk pust, som jeg tror vil komme med en masse god energi til programmet. Og så er hun virkelig nysgerrig på livsstil og tendenser, siger Anne Glad, mens Flemming Møldrup stemmer i.

Også hos redaktionschef for 'Kender du typen?', Søren Bo Hansen, er der glæde at spore over at have fået en ny vært med på holdet.

- Anna Lin er et af de lysende talenter i DR, og vi er rigtig glade for, at hun har sagt ja til at påtage sig opgaven som vært på ’Kender Du Typen?’ Vi er overbeviste om, at hun kommer med en nysgerrighed og friskhed, og kan udfordre Flemming og Anne med nye og overraskende spørgsmål, siger Søren Bo Hansen.

Mads Steffensen har været vært på 'Kender du typen' i mange år, men ved årsskiftet sagde han op og laver nu podcasten 'Mads & A-holdet' hos Podimo. Foto: DR

Optagelserne til en ny sæson af 'Kender du typen' starter i løbet af de næste par uger, lyder det fra DR.