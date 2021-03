Nu er afløseren fundet

Det velkendte TV 2-ansigt Troels Myhlenberg bliver snart endnu mere velkendt.

Fra 1. maj fratræder han jobbet som politisk redaktør på kanalen og bliver i stedet en del af det faste hold af værter på nyhedsudsendelserne klokken 17, 18, 19 og 21.30.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Troels Myhlenberg har i halvandet år været politisk redaktør på TV 2. Foto: Claus Troelsgaard/TV 2

Nyheden kommer, godt en måned efter at TV 2 kunne fortælle, at den mangeårige nyhedsvært Lasse Sjørslev forlader jobbet for i stedet at genoptage makkerskabet med Janni Pedersen som faste værter på 'Go' aften live' fra 6. april.

Dermed overtager de to værter, som i mange år arbejdede sammen på TV 2 News, den tomme plads, der blev ledig, da Nordisk Film TV valgte at afskedige Jes Dorph-Petersen.

Janni Pedersen scorer Jes Dorphs job

Troels Myhlenberg begynder som nyhedsvært 1. maj, og det glæder han sig til.

- I de store nyhedsudsendelser rækker TV 2 ud til hele Danmarks befolkning. Det seneste år med corona har bekræftet mig i det afgørende i at holde fast i Nyhedernes ambition om at være et 'anker' for befolkningen – et sted, som hjælper danskerne med at overskue nyhedsstrømmen i en kompleks verden. Og jeg er enormt glad for at blive en del af det hold, som skal løse den vigtige opgave, siger han i pressemeddelelsen.

Også nyhedschef på TV 2 Jakob Kwon glæder sig over ansættelsen.

- Troels Mylenberg er en journalistisk kapacitet med stor erfaring som journalist og vært. Han har en bred profil, som passer godt til TV 2's nyhedsudsendelser, der favner hele Danmark, siger han i pressemeddelelsen.