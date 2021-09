Nu er alt forandret

Camilla og Nis fik noget af en øjenåbner, da de tirsdag aften tonede frem på TV3.

Parret fra Tønder havde tilmeldt sig 'Luksusfælden', da de kort forinden var blevet forældre, hvilket havde kickstartet deres lyst til at få styr på økonomien. En økonomi, der primært sejlede, fordi parret ifølge eksperterne havde handlet 943 gange i løbet af det seneste år og været 116 gange ved grænsen i samme periode.

For seerne var det dog tydeligt, at Camilla og Nis var motiveret til at ændre vanerne, og da sidstnævntes elskede bil blandt andet skulle sælges, var der ikke meget modstand fra ham. De positive takter har parret fortsat efter optagelserne.

- Vi overholder det budget og de retningslinjer, som eksperterne kom med. Det har faktisk været meget nemt. Så det går rigtig godt. Faktisk kunne det ikke gå bedre, siger Nis til Ekstra Bladet og understreger, at man primært tilmeldte sig for at få overblik over gæld og økonomi.

Det overblik fik de, og det har skabt en enorm ro i hverdagen hos parret, at der er kommet styr på det.

Det var en øjenåbner for parret, hvordan de brugte deres penge. Foto: TV3

Nis fortæller, at de ikke helt kan genkende eksperternes tal i forhold til, hvor meget de kørte til grænsen, og hvor ofte de generelt handlede. Ifølge ham kom det til at fremstå som om, at de kun købte slik, sodavand og tobak ved grænsen, hvilket ikke var tilfældet, ligesom flere at indkøbsturene var for andre via Rema 1000-platformen Vigo.

Overordnet set er parret dog ganske godt tilfredse med, hvordan de fremstår i afsnittet, og de har på ingen måde fortrudt, at de valgt at tilmelde sig.

- Det var godt nok nogle hårde dage, men vi fortryder intet. Vi har også set afsnittet, og vi synes ikke, der ellers er noget at sætte en finger på. Det var faktisk lidt kedeligt, griner Nis.

Gas på afbetalingerne

Nis og Camilla forventer, at de kan slippe af med gælden hurtigere end den tidsramme, eksperterne stillede dem i udsigt.

- Vi er nok færdige før tid. Vi mangler nok tre år endnu, og vi har fået betalt de fleste kreditorer ud. Min gæld tager så lidt længere tid, men sådan er det. Det er dejligt at få betalt en kreditor ud, så man har mere luft i budgettet til andre ting, siger Nis og fortæller, at overskydende penge på sigt skal gå til gælden.

- Eksperterne har givet os 2900 til diverse, men det bruger vi slet ikke. Så resten gemmer vi, og når det så er et stort beløb, kontakter vi kreditor og tilbyder at betale det mod at få slettet lidt af gælden, lyder det fra Nis.

Parret har på grund af coronarestriktioner endnu ikke fået holdt den barnedåb, de fik i gave af eksperterne. Men gaven er de enormt glade for, hvilket man også så i programmet, hvor Camilla brød sammen af glæde. Foto: TV3

Eksperten Kenneth Hansen kalder et uansvarligt at have penge stående på sin konto, og det er der flere gode grunde til.

