Nu er de færdige med hinanden

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' besøgte eksperterne 23-årige Louise, der på trods af sin unge alder allerede havde opbygget en gæld på en halv million kroner.

Eksperterne var forbløffede over Louises lemfældige behandling af penge og gav derfor den 23-årige HF-studerende klar besked om, at hendes økonomiske vaner skulle ændres. En besked, Louise er glad for, at hun fik, den dag i dag.

- Jeg havde givet lidt op på det hele. Man lærer jo at leve med gælden, når man ikke kan få den rigtig hjælp. Det har været rigtig godt at være med i 'Luksusfælden'. At stå til ansvar over for sig selv og blive konfronteret med ens egne vaner. Man får et ordentlig slag med hammeren oven i hovedet. Det giver en selvindsigt, siger Louise til Ekstra Bladet

Målløse eksperter: - Nu stopper du

Især på diverseposten brugte Louise mange penge - næsten 15.000 kroner om måneden. I dag går det noget bedre med at holde sig inden for rammerne, og Louise kan nu se, hvorfor det var så svært for hende at styre sit forbrug.

- Jeg tror, at grunden, til jeg brugte så mange penge, var, at jeg havde brug for at holde humøret oppe. Jeg havde en dårlig hverdag, og jeg havde det svært. Så begynder man at søge hen mod at gøre noget, der kan gøre en glad nu og her. Det var jo at shoppe, fortæller Louise.

Følelserne kom frem under tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'. Foto: Nent Group Danmark

Bor alene med børnene

I 'Luksusfælden' fortalte Louise, at hun ikke længere ville bo sammen med sin kæreste, som hun har to børn med. Hun skulle derfor ud at finde nye bolig.

Parret er gået fra hinanden i dag og taler kun sammen om børnene.

- Hun ville være forfærdet

- Den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget, er at vælge at skabe min egen base. Jeg skal kun forholde mig til mig selv og mine børn. Det gør hverdagen nemmere, siger Louise, der i dag bor i lejlighed sammen med sine børn.

Eksperterne har lavet en plan for Louise, der gør det muligt for hende at blive gældfri på lidt under ni år, samtidig med hun kunne følge drømmen om at blive psykolog, og det er stadig drømmen for Louise.

- Det er helt klart målet stadig, det giver mig motivation til at holde styr på min økonomi.

