Nu er de i gang

'Klovn'-fans kan snart glæde sig til at se Frank Hvam og Casper Christensen i aktion i ottende sæson af den populære komedieserie.

I januar kunne TV2 fortælle, at man venter premieren på den nye sæson til sommer, og nu er optagelserne i gang.

Det fortæller Casper Christensen på sin Instagram-profil.

'Back to the grill... ' Klovn optagelserne kører igen', lyder det kortfattet fra komikeren i opslaget, der allerede høster likes fra de forventningsfulde fans.

Inden nyheden om den planlagte ottende sæson blev offentliggjort, havde makkerparret ellers meddelt, at filmen 'Klovn - The Final' fra 2020 ville blive deres sidste gensyn med universitet.

Ifølge Casper Christensen gav filmen dog ikke den forventede forløsning.

- Det handler om to ting. For det første har vi det utroligt sjovt, når vi laver 'Klovn', og for det andet var det så uforløst at lukke universet ned, da filmen blev taget af sidste forår, lød det i januar fra Casper Christensen i en pressemeddelelse.

Den kommende sæson bliver dog ifølge Frank Hvam begyndelsen på enden.

- Egentlig meldte vi kun ud, at det var den sidste film. Med en sæson otte er vi også stille og roligt gået i gang med at lukke serieuniverset. Vi satser på at gøre det med manér, sagde han i samme pressemeddelelse.

Efter planen kommer der otte nye afsnit af 'Klovn', som alle vil få premiere på TV 2 Play til sommer.