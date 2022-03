Nu er de skredet

Thomas Blachman slog 'X Factor'-rekord, da han sidste sæson satte en syvmandsgruppe sammen for første gang på dansk tv.

The Kubrix kom gruppen bestående af seks piger og en enkelt dreng, Jerry, til at hedde.

Den dag i dag er gruppen dog blevet noget mindre.

Jerry og Filipa har nemlig valgt at forlade gruppen for at fokusere på deres uddannelser i stedet.

Det fortalte The Kubrix, da Ekstra Bladet mødte dem i forbindelse med 'X Factor' fredag aften.

- Vi har lavet musik, siden vi røg ud, og vi er lige kommet med vores første single som os fem, der står her, lød det fra gruppemedlemmet Emmely, der samtidig fortalte, at deres nye single har fået navnet 'New Generation'.

- Jerry og Filipa er ikke med i gruppen mere. Vi har valgt at køre det videre os fem, fordi vi har den samme arbejdsmoral og den samme indstilling til, hvor vi skal hen, og hvad vi gerne vil, lød det fra Emmely, der dog understregede, at der ikke er dårlig stemning imellem dem.

- Der var ingen uenigheder, men vi ville forskellige ting. Vi skriver engang imellem sammen. Men det var bedst for begge parter at gå hver til sit.

Sådan ser The Kubrix ud i dag. Foto: Jonas Olufson

Ikke regnet med det

De fem piger havde da heller ikke regnet med, at de i dag ville stå som en del af en gruppe og have udgivet musik.

- Jeg tror ikke, vi havde regnet med det, da vi blev sat sammen, men lige så snart vi stod der og arbejdede sammen, så kunne vi godt fornemme, at det var noget, der var værd at holde fast i. Jeg havde ikke regnet med, at det var her, vi ville stå, men det var det bedste, der kunne ske, lød det fra Camilla, der blev suppleret af Clara.

- Det er et stort projekt. Vi kæmper for det, og det er jo gået meget godt. Men vi har ikke haft et pladeselskab i ryggen, så vi har klaret det selv, lød det fra gruppen, der samtidig fortalte, at der stensikkert kommer meget mere musik i fremtiden.

