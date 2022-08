Nu er den blandt de største nogensinde

'Titanic' er sunket. Igen.

Tom Cruise og resten af holdet bag 'Top Gun: Maverick' har nemlig snuppet syvendepladsen fra James Camerons mesterværk på listen over de mest indbringende film nogensinde i USA.

Det skriver TMZ.

'Top Gun: Maverick' havde premiere i maj, og siden har den solgt utrolig mange billetter. Alene i denne weekend, som altså er den 11. weekend siden udgivelsen, indtjente den 7 millioner dollars i billetsalg i USA.

Dermed har den nu hevet 662 millioner dollars hjem i billetindtægter alene i USA, og det var det sidste skub, der skullet til for at overhale 'Titanic', som løber op i 659 millioner dollars i billetindtægter.

Foran den ligger film som 'Avengers: Infinity War' med 678 millioner dollars og 'Black Panther' med 700 millioner dollars i billetindtægter. De to er altså mulige at overhale, så filmen skriver sig ind i top fem.

Sværere bliver det at overhale film som 'Spiderman: No Way Home', 'Star Wars: The Force Awakens' og 'Avengers: Endgame', som alle har tjent op mod 200-300 millioner dollars mere.

Men mon ikke holdet bag 'Top Gun: Maverick' vil være fint tilfreds med en femteplads på lige præcis den liste.