Nu er den endelig klar

Forfatteren bag de kendte 'Game of Thrones'-bøger fortæller, at den nye serie nu er færdigfilmet

'Winter is coming'... eller den nye 'Game of Thrones'-serie er i hvert fald.

Den nye serie, 'House of the Dragon' er nemlig færdigfilmet.

Det kan forfatteren til bøgerne, serien er baseret på, nu fortælle. Serien får premiere på HBO Max senere på året, skriver mediet People.

Serien er baseret på George R.R. Martins bog 'A song of Ice and Fire' og kommer altså til at hedde 'House of the Dragon'.

Martin, 73, har givet udtryk for godkendelse, efter han har set et par afsnit.

- Spændende nyheder fra London - jeg er blevet informeret om, at de er færdig med at filme den første sæson. Ja, alle ti episoder. Jeg har set råklip fra et par af dem, og jeg elsker det, lyder det fra forfatteren.

Det vides endnu ikke, hvornår serien præcis får premiere. Han giver dog udtryk for, at det højst sandsynligt ikke bliver til foråret, men der er mulighed for, at det bliver sommer eller efterår.

Forfatteren bag bøgerne, George R.R. Martin. Foto: Ritzau Scanpix / Danny Moloshok

Hvad handler den om?

Serien foregår 300 år før, den 'Game of Thrones' vi kender. Den følger 'The Targaryen civil war'.

Og som vi kender serien, vil plottet simpelthen være - hvem skal sidde på 'The Iron Throne' eller på dansk 'Jerntronen'.

I 'House Targaryen' kæmper søskende mod søskende om hvem, der skal overtage tronen. Og så er der selvfølgelig drager.

I serien kommer man til at møde Kong Viserys (spillet af Paddy Considine), hans bror Prins Daemon (spillet af Matt Smith), hans datter prinsesse Rhaenyra Targaryen (spillet af Emma D'Arcy), Alicent Hightower (spillet af Olivia Cooke) og Lord Corlys Velaryen - også kendt som Søslangen (spillet af Steve Toussaint).