Nu er den forbudt

Når den nye film om 'Barbie' får premiere, kommer Vietnam ikke til at være på listen over lande, hvor filmen bliver vist.

Filmen er nemlig blevet forbudt i landet.

Det skriver BBC.

Filmen skulle ellers have haft premiere i Vietnam 21. juli 2023.

Forbuddet mod at vise filmen, der har skuespillerne Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollerne, skyldes et landkort, der vises i en scene i filmen.

Ryan Gosling og Margot Robbie spiller hovedrollerne i den nye film, der også får premiere i Danmark i juli. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

På kortet ses den såkaldte 'nine dash line' - et kort, som Kina bruger til at vise deres påståede territorium i Det Sydkinesiske Hav.

Kortet krænker dog ifølge de vietnamesiske myndigheder deres suverænitet ved at vise en forkert skillelinje, og derfor har myndighederne nu valgt at forbyde, at filmen bliver vist i landet.

I 2016 blev det ved Den Internationale Domstol i Haag besluttet, at Kina ikke har ret til en række af de havområder på kortet, hvor de blandt andet har bygget militære baser.

Det nægter Kina dog at anerkende.

Det er ikke første gang, at en film er blevet forbudt i Vietnam på grund af kortet. I 2019 blev DreamWorks-filmen 'Den lille afskyelige snemand' forbudt af samme årsag. Tre år senere skete det samme med Sony-filmen 'Uncharted'.

Filmen om Barbie krævede så mange liter pink maling, at hele verden løb tør. Læs den historie her.