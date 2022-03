Nu er den gal igen: DR i krigs-bommert

Det vakte stor opsigt, da DR i sidste uge måtte beklage, efter de i programmet 'Krigens døgn' havde delt et klip af, hvad der lignede tre russiske kamphelikoptere, som tilsyneladende blev skudt ned i forbindelse med krigen i Ukraine.

Efterfølgende viste det sig nemlig, at klippet slet ikke var ægte.

Programmet blev derfor fjernet, efter en lang række seere havde gjort DR opmærksomme på, at klippet stammede fra et computerspil og ikke var reelle optagelser fra krigen.

Men bare få dage efter er den gal igen.

I DR's dækning af krigen har de nemlig i en artikel, hvor deres korrespondent Matilde Kimer rapporterer fra byen Kharkiv, benyttet sig af et billede af, hvad de beskriver som 'en ueksploderet raket i centrum af Kharkiv'.

Se billedet i artiklen herunder:

Sådan så det ud i DR's artikel. Foto: Lau Kræn Svensson/DR

Der er dog bare ét problem.

Raketten, som de refererer til, er en del af en udstilling, der har stået i den ukrainske by på Freedom Square i flere år, inden krigen brød ud.

Ændrer fejl

Ekstra Bladet har taget kontakt til DR for at få en forklaring på beskrivelsen, og siden har de hurtigt ændret beskrivelsen på billedet.

'Et missil opstillet foran det regionale hovedkontor i Kharkiv, der for en måned siden blev ramt af en russisk missil', lyder teksten retteligt nu.

I starten af artiklen har de også tilføjet følgende rettelse:

'I billedteksten af den ueksploderede raket, var det tidligere ikke tydeligt, at raketten er en symbolsk skulptur. Dette er nu rettet', skriver de, imens de også har lagt en tekst op på deres fejl og fakta-side.

'I denne artikel om den ukrainske storby, Kharkiv, var billedteksten af et ueksploderet missil misvisende. Missilet er et symbolsk skulptur, som blev opstillet foran det regionale hovedkontor i Kharkiv, der for en måned siden blev ramt af et russisk missil. Billedteksten er nu rettet.DR beklager fejlen', lyder det.

Her ses den placerede raket på Freedom Square. Billedet er taget i 2016 og altså lang tid før, at krigen brød ud. Foto: NurPhoto/Getty Images

Her ser man selv samme opstillede raket, efter krigen er brudt ud. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Intern kommunikationsfejl

Til Ekstra Bladet fortæller udlandschef Niels Kvale, at der er tale om en intern kommunikationsfejl.

- Det er en dum og ærgerlig kommunikationsfejl. Vi har vores egne folk til stede i Kharkiv og vores dygtige fotograf har taget billeder og sendt hjem. Det har været indlysende for ham, hvad der var på billederne, men det har ikke været indlysende for den kollega, der har siddet og taget imod her på DR. Vedkommende har ikke været klar over, at der var tale om et opstillet missil, og at det ikke var den rigtige vare, og derfor bliver der skrevet en forkert billedtekst, siger han og tilføjer:

- Det er selvfølgelig meget ærgerligt og beklageligt, men det er det, der gør, at der sker en fejl, og at der bliver skrevet en forkert billedtekst.

- Nu er det anden gang indenfor kort tid, at I har lavet en ret stor fejl i forbindelse med dækningen af krigen. Hvad tænker du om det?

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men når det er sagt, så er det to slags forskellige fejl. Det ene handler om verificering af billeder, og her er der tale om en kommunikationsfejl, som gør, at der opstår den her situation, hvor det ikke bliver tydeliggjort, at der er tale om en symbolsk skulptur og ikke et egentligt missil.