Nu er der godt nyt

Hvis du er vild med grænsesøgende og excentriske rigmænd, der prioriterer stoffer og aktier langt over familielivet, så er der godt nyt.

Den norske hitserie 'Exit' vender tilbage med en tredje sæson.

Det bekræfter NRK i en pressemeddelse via VG.

Tv-serien, der følger fire rige nordmænd, er baseret på interviews med rigmænd og investorer fra kransekagen af den norske finansverden.

Instruktøren Øystein Karlsen fortæller i pressemeddelelsen, at han har foretaget endnu flere interviews i forberedelsen til den tredje sæson.

- Det viser sig at være et miljø, der aldrig stopper med at leverere. De bliver ved med at give. Det er et overflødighedshorn af det amoralske, siger han.

Danske interviews

Til den første sæson lavede Øystein Karlsen 11 interviews, men nu er mange begyndt at henvende sig, fortæller han.

- Almindelige mennesker, der selv er eller har været investorer, børn af investorer, kvinder, der er blevet gift ind i miljøet. Også svenskere og danskere har taget kontakt for at fortælle deres historier, siger Karlsen.

Efter to sæsoner og i alt 16 afsnit med mange af de samme fiktive karakterer, skal han også tage højde for det.

- De har levet et liv bagved, som vi skal bygge videre på. Vi er her for at underholde, og seerne skal ikke have lyst til at slukke for tv'et, når de først er begyndt at se 'Exit.

Hvis man er blufærdig eksisterer der heldigvis meget andet godt tv, for i 'Exit' holder de ikke igen. Foto: DR

I artiklen fra VG fremgår det, at serien er den mest sete almindelige dramaserie på NRK.

Første sæson havde i gennemsnit to millioner seere. Anden sæson fik 1,8 millioner nordmænd foran flimmeren. De to første sæsoner kan ses på DRTV.

NRK forventer at kunne vise tredje sæson i foråret 2023.

Ekstra Bladet har tidligere talt med instruktøren bag, som blandt andet afslører, hvor meget der er virkelighed i serien, og hvor meget der er fiktion.