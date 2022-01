Nu er der nyt

Hvis du er en af dem, der glæder sig til et gensyn med 'Ringenes Herre'-universets orker, elvere, hobbitter og dværge i den kommende Amazon Prime Video-serie, er der nu lidt at spekulere over.

Holdet bag serien har nemlig i en teaser-video offentliggjort titlen på serien.

I videoen ser man ordene 'The Rings of Power' blive smedet i guld, og det bliver netop omdrejningspunktet for serien, lover produktionen ifølge The Guardian.

- 'The Rings of Power' kommer til at samle alle de store historier fra Midgaards anden tidsalder: tilblivelsen af ringene, mørkets herre, Saurons, vej til magten, den episke fortælling om Númenor, og den sidste alliance mellem elvere og mennesker, lyder det i en meddelelse.

Serien bliver en såkaldt prequel (forløber, red.) for den oprindelige trilogi 'Ringenes Herre', og det bliver der også teaset for.

- Indtil nu har man kun set historien om den ene ring, men før der var én, var der mange, og vi glæder os til at vise den episke fortælling om dem alle, lyder det videre i meddelelsen.

I sommer blev det første billede fra serien offentliggjort. Det er ikke afsløret, hvem karakteren på billedet er. PR-foto

Optagelserne til første sæson, der er foregået i New Zealand, blev færdige i sommeren 2021.

Der er afsat en milliard kroner til i hvert fald fem sæsoner af 'Ringenes Herre'-serien, og dermed antager man, at serien bliver verdens dyreste.