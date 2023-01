Nu er det afgjort: De skal lave 'Kender du typen'

Der bliver rusket godt og grundigt op i den gamle DR-succes 'Kender du typen', når det vender tilbage i 2023.

Her får livsstilsekspert Anne Glad nemlig selskab af både en ny vært og en ny medekspert på programmet, oplyser DR i en pressemeddelelse.

Det bliver journalist og tv-vært Tobias Hansen, der skal stå i front for programmet og dermed afløse Anna Lin, der nåede at være vært i omtrent to år.

'At få tilbudt sådan en værtsopgave er for mig at se en drømmeopgave, og derfor kan jeg ikke vente med at skulle i gang. Jeg vil gå ydmygt til værks og håber, at seerne vil tage godt imod mig og min måde at være vært på', siger Tobias Hansen, der især er kendt fra sportens verden, i pressemeddelelsen.

Ny ekspert

Som ekspert tilslutter Jacob Holst Mouritzen sig holdet, som skal gætte, hvilken kendt dansker der gemmer sig bag bogreoler, arvegods og økologiske madvarer.

Han erstatter således Flemming Møldrup, der forlod programmet i foråret efter syv år som fast livsstilsekspert.

'’Kender du typen?’ er sådan et program, der virkelig samler danskerne på tværs af generationer. Og det er helt unikt i dagens mediebillede. At få chancen som en af eksperterne er en kæmpe ære - og jeg glæder mig helt vildt til at dyste mod Anne Glad, åbne køleskabe hos kendte danskere og forsøge at bidrage til programmet med min faglighed', siger Jacob Holst Mouritzen i pressemeddelelsen.

'Kender du typen' har været sendt på DR i 28 år. Den nye sæson får premiere i slutningen af januar.

