Nu er det slut: Færdige i 'X Factor'

Tredje liveshow blev det sidste for Kwamie Livs gruppe Lorenzo & Charlo.

De to brødre endte for anden gang i træk i farezonen. Denne gang sammen med Martin Jensens solist Kári, der også stod i farezonen for anden gang.

I sidste ende var det derfor Thomas Blachman, der måtte vælge, hvem der skulle forlade programmet.

Her valgte han ikke overraskende at smide Lorenzo & Charlo hjem, efter han de sidste fredage har kritiseret deres niveau i hårde vendinger og blandt andet kaldt det for 'en katastrofe' og 'skandaløst'.

- Jeres 'save me'-sang Lorenzo & Charlo var det bedste, I har lavet, lød det fra Thomas Blachman, inden han valgte at smide gruppen hjem.

- I er simpelthen bare grundlæggende ikke dygtige nok til at gøre den ting, som I så gerne ville gøre. Men I skal gå ud og gøre jeres ting. Det er ærgerligt for showet, fordi vi ikke får det her spræl, men jeg sender jer hjem, lød det fra Blachman.

Foto: Anthon Unger

Meget rørt

Kwamie Liv var meget berørt, da det stod klart, at hun skulle sige farvel til sin gruppe.

- Jeg er så stolt af jer. Alle fire deltagere er ligesom mine babies, og det er hjerteknusende, at det var deres sidste optræden her på 'X Factor'-scenen, sagde hun og fortsatte:

- Jeg kommer ikke til at savne dem, for vi skal stadig ses.

Også Lorenzo & Charlo var kede af at skulle sige farvel til Kwamie Liv og 'X Factor'.

- Det har været et langt, sjovt eventyr. Kwamie er en meget speciel kvinde, og hun stoler altid på os, selvom vi har svært ved at tro på os selv, lød det fra gruppen til deres mentor Kwamie Liv.

- Vi vil gerne sige tak for alt. Du har ændret vores liv, og du har gjort så meget for os. Du er så speciel. Du kan se det bedste i os, lød det videre fra gruppen.

Kári klarede sig videre på et hængende hår. Foto: Anthon Unger

