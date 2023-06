Nu er det slut: Mediegigant lukker i Danmark

Alt godt har en ende.

Og sådan er det tydeligvis også for den danske mediegigant Warner Bros. Discoverys produktionsselskab, 'Warner Bros. International Television Production'.

Produktionsselskabet, der blandt har stået for produktionen af 'Fboy Island' og det aktuelle TV 2 program 'Bachelorette', rykker deres afdeling til Sverige.

Det skriver MediaWatch.

Frygt ej

Helt konkret kommer det til at betyde, at kontoret lukker i Danmark, hvilket vil påvirke 'nogle stillinger'. Frederik Hillebrand, der er administrerende direktør i afdelingen, fortsætter i virksomheden i en transitionsperiode.

- Det har ikke været en nem beslutning for virksomheden, og den er truffet med et tungt hjerte. Men det står klart, at vi må tage velbegrundede beslutninger om at konsolidere vores aktiviteter i Skandinavien som følge af den massive nedgang i arbejdet i den danske produktionsbranche, udtaler Ronald Goes, der er topchef for Warner Bros. International Television Production.

Hvis du sidder nu og tænker, at det også betyder enden for dine yndlingsprogrammer, så frygt ej.

Produktionsselskabet kommer fortsat til at producere danske produktioner i den svenske hovedstad Stockholm.