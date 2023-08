Nu er det slut: Udskældt serie stopper

HBO's store serie-satsning 'The Idol', som blandt andet er skabt af pop-stjernen The Weeknd, er aflyst efter kun en enkelt sæson.

Det er nemlig blevet besluttet, at serien ikke bliver fornyet med en sæson to. Det skriver Variety.

- 'The Idol var en af HBO's mest provokerende originale programmer, og vi er glade for publikums modtagelse.

- Efter megen eftertænksomhed, har HBO sammen med skabere og producere valgt ikke at gå videre en anden sæson af serien. Vi er taknemmelige overfor skaberne, castet og mandskabet for deres ufattelige arbejde, har en talsmand for HBO udtalt til Variety.

Se traileren til første og eneste sæson af 'The Idol' her.

Svinet af anmeldere

HBO kommer ikke med nogen konkret begrundelse for, hvorfor man har valgt at stoppe 'The Idol'.

Men en af grundene kan måske være, at anmelderne har revset serien.

De to hovedrolleindehavere, The Weeknd og Lily Rose Depp, er ikke blevet taget god timod af anmelderne. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

The Telegraph gav således serien én enkelt stjerne og kaldte den for 'årets værste serie'.

Annonce:

The Guardian var ikke sødere. De gav ligeledes én stjerne, og lagde ikke fingre imellem, da de kaldte den 'en af de værste serier nogensinde'.

'Udtryksløs'

I serien spiller The Weeknd selv den ene hovedrolle, mens Johnney Depps datter, Lilly Rose Depp indtager den anden, og de får også begge på puklen af anmelderne.

Den ene af anmelderne kalder blandt andet Depps optræden for en 'humpende, udtryksløs, kæderygende intethed', mens en af anmelderne mener, at the The Weeknds optræden burde prøves af ved Den Internationale Domstol i Haag.

Sidste afsnit af sæson et blev vist 2 juli i år. Og det blev altså seriens sidste.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du læse, hvordan du streamer dine yndlingsserier billigst: OVERBLIK: Her streamer du billigst