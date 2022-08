Nu er det slut

Når den 19. sæson af 'Vild med dans' ruller over skærmen 9. september, er det med en del ændringer. TV 2 har valgt at skære i antallet af programmer, og flere professionelle dansere fra tidligere sæsoner skal ikke være med.

12 programmer bliver til 10. Det betyder også, at der bliver skåret ned på antallet af professionelle dansere, der skal være med. En af de dansere er Martin Parnov Reichardt, der nu lægger danseskoene på hylden, når det kommer til det folkekære TV 2-program 'Vild med dans'. Det fortæller han til B.T.

Martin Parnov Reichhardt har de sidste tre sæsoner været blandt de professionelle dansere, når 'Vild med dans' er løbet over skærmen, og han havde også håbet på, at han kunne få lov til at være med i mange flere.

- Ja, jeg ville da gerne have været med og have haft chancen for måske at komme lidt længere i showet. Jeg havde nogle rigtig fede ideer til nye koreografier klar, siger han til mediet og refererer til, at den bedste placering han har fået i programmet har været en tiendeplads.

Tidligere på ugen kom det frem, at Mads Vad og Mille Funk heller ikke skal være med i den 19. sæson af 'Vild med dans'.

