Nu er det slut

Hovedpersonen i den animerede Pokémon-serie, Ash Ketchum, og hans loyale sidekick, Pikachu, forlader showet efter 25 år.

Det sker, efter at karakteren endelig har fået opfyldt sin store drøm om at være 'the very best like no one ever was' eller lettere omskrevet på dansk: Den bedste nogensinde.

Pokemon-serien har siden slutningen af 90'erne sikret en kæmpe loyal fanbase verden over, og man har skabt et helt univers af computerspil, merchandise, jagt på Pokémoner med telefonen m.m.

Ash Ketchums succes kom efter mange års nederlag og tristhed hos den evige 10-årige knægt i universet, der indeholder over 900 dyrelignende karakterer kaldet Pokémon, som kan fanges, trænes og bruges til at kæmpe mod hinanden.

Animationsserien vil nu fokusere på et par ved navn Liko og Roy som hovedpersoner sammen med tre såkaldte starter-Pokémoner fra regionen Paldea.

Fremtiden i glimt

En række specialudsendelser vil senere blive lavet til minde om Ash og Pikachus mange eventyr sammen.

Showets producenter siger, ifølge Sky News, at de vil give et glimt af, hvad fremtiden kan byde på for Ash, men at det definitivt vil være det sidste kapitel for parret.

Producenterne siger ligeledes, at den næste del af animationsserien kommer til at 'repræsentere alt det, fans elsker ved Pokémon-animation - inklusive action, eventyr, venskab og masser af Pokémoner'.

Pokémon fik for få år siden en kraftig opblomstring herhjemme, da folk begyndte at spille Pokémon Go på smartphone, der ved hjælp af såkaldt augmented reality gav brugerne mulighed for at jagte og fange Pokémoner i deres hjem eller på gaden.