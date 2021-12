Nu er han færdig i din radio

Hvis du er en af dem, der har nydt at lytte til det ikoniske radioprogram 'Dahl på Hack', er der dårligt nyt.

Søren Dahl, der står bag programmet, har nemlig valgt at lukke programmet fra og med det nye år.

Det oplyser han i en pressemeddelelse ifølge B.T.

I stedet bliver det i fremtiden muligt at høre et nyt format af Søren Dahl som podcast, hvor der vil være endnu mere fokus på samtalen. Hvordan det nye program præcist vil blive skruet sammen, er dog endnu ikke fastlagt.

- Jeg har været utrolig glad og taknemmelig for, at programmet er vokset fra en idé på en serviet på færgen hjem fra København i 2002 til at blive en af landets allermest lyttede programserier, siger Søren Dahl og fortsætter:

- Det har været en ære at få lov til uge efter uge at møde nogle af Danmarks største personligheder i samtaler, der har gjort mig nysgerrig samt rigere på oplevelser og vinkler på det levede liv.

Dahl på Hack er fortid. Foto: Claus Bonnerup

Går nye veje

Fra 2003 til 2017 gik Søren Dahls radioprogram under navnet 'Cafe Hack' og blev sendt på P4. Programmet blev dog lukket, fordi det kom frem, at reglerne for sponsorering på DR ikke blev overholdt.

Søren Dahl startede siden programmet under navnet 'Dahl på Hack', men fra det nye år er det altså fortid.

- Tjener Thomas (Thomas Jensen), forpagter på Cafe Hack og samarbejdspartner gennem 20 år, har valgt nye veje, og det har det seneste års tid givet mig anledning til at overveje formen på 'Dahl på Hack' og 'Cafe Hack', lyder det fra Søren Dahl, som fortsætter:

- Jeg har længe haft lyst til at fokusere mere på samtalen og de mange projekter, der indtil nu har fået en lidt lavere prioritet. Det er derfor naturligt, at vi nu stopper med 'Dahl på Hack', som vi kender det, efter 20 års samarbejde og 1142 programmer.

Søren Hack vil løfte detaljer om det nye format i det nye år.