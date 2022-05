Nu fjerner TV 2 dokumentar fra 2019

Tilbage i 2019 bragte TV 2 dokumentarserien 'Herlufsholm for livet'.

Udsendelsen var en dokumentarserie i otte afsnit, hvor man fulgte eleverne på Herlufsholm i Næstved til hverdag og fest.

Dokumentarserien skildrede en hverdag med fest, farver og god trivsel, hvilket står i skærende kontrast til den hverdag med krænkelser, vold og overgreb, som TV 2 netop har kunnet afsløre som en del af kulturen på Herlufsholm i dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', som havde premiere torsdag i denne uge.

Indtil nu har serien 'Herlufsholm for livet' været tilgængelig på TV 2 Play, men i kølvandet på 'Herlufholms hemmeligheder', hvor en lang række elever har fortalt om, hvordan krænkelser, vold og mobning er en integreret del af hverdagen og kulturen på skolen, har TV 2 valgt at fjerne dokumentarserien fra deres streamingtjeneste.

Det bekræfter TV 2 over for Ekstra Bladet.

''Herlufsholm for livet' er ikke tilgængelig på TV 2 Play i øjeblikket, fordi vi ikke har ønsket, at de medvirkende i det gamle program identificeres eller kædes sammen med de nye sager, som vi omtaler i 'Herlufsholms hemmeligheder', lyder det fra Lasse Bjerre, der er redaktør på 'Herlufsholm for livet', i en mail til Ekstra Bladet.

'Af samme grund har vi sløret de medvirkende på de gamle optagelser, som vi bruger i det nye program (Herlufsholms hemmeligheder, red.)', lyder det fra redaktøren.

Ekstra Bladet har spurgt, om det er planen, at dokumentarserien bliver tilgængelig igen, og hvorvidt den er blevet fjernet, fordi den viser et 'glorificeret billede' af Herlufsholm, men det har vi endnu ikke fået svar på.

Har fået store konsekvenser

Afsløringerne i TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' har allerede på få dage fået store konsekvenser.

Lørdag meddelte Herlufsholms bestyrelse, at rektor Mikkel Kjellberg var blevet fyret i kølvandet på dokumentaren.

Samtidig meddelte bestyrelsen, at der ville blive indført markante ændringer på skolen og en helt ny handlingsplan.

Læs uddrag af handlingsplanen i boksen herunder:

Samtidig beklagede Torben Lowzow, der er bestyrelsesformand hos Herlufsholm over for de elever, der har været udsat for krænkelser af enhver art i deres tid på Herlufsholm.

- Jeg vil gerne, på vegne af bestyrelsen, sige undskyld og beklage dybt, hvad de har været udsat for. Både dem der står frem i udsendelsen, og som vi skylder en tak for deres mod, og til de andre som har haft lignende oplevelser, lød det fra formanden i en pressemeddelesle.

Han fortalte samtidig, at det nu for alvor er tid til at gøre op med problemerne på skolen.



- Vi er nødt til at gøre helt grundlæggende op med alle forhold på skolen, der kan have været med til at skabe den usunde kultur, som udsendelsen beskriver. Der er ingen hellige køer. Heller ikke for bestyrelsens eget vedkommende og vores fremtid på skolen. Men vi ser det som vores ansvar, at vi nu følger en plan helt til dørs, som kan sikre skolen og ikke mindst vores elever, lyder det blandt andet fra Torben Lowzow.

Der er samtidig iværksat en uvildig advokatundersøgelse, som advokat Jon Lauritzen står for. Advokatundersøgelsen har til hensigt at undersøge sager om mobning, vold og krænkelser fire år tilbage i tiden på Herlufsholm. Advokaten forventer, at undersøgelsen kan være klar efter sommerferien.