Nu fortæller han sandheden om Mr. Bean

Selvom skuespilleren Rowan Atkinson sagtens kan fejre succesen ved at være Mr. Bean, fortæller han nu, at han faktisk aldrig har været helt vild med rollen.

Det gør han i et interview med Radio Times.

Den 65-årige skuespiller startede med at spille den ikoniske rolle i januar 1990, og siden da er Mr. Bean blevet et globalt fænomen.

- Mr. Beans succes har aldrig overrasket mig. At se en voksen opføre sig som et barn uden at være klar over, hvor upassende det egentlig er, vil altid være sjovt, fortæller han.

Og han er skam glad for karakteren, men ønsker ikke at vise sig frem som rollen på de sociale medier.

- Det er dejligt, at folk godt kan lide Mr. Bean, men jeg har intet ønske om at være på sociale medier. Det, der sker der, er meget underligt, lyder det.

Flere episoder

I interviewet bliver skuespilleren også spurgt ind til, om der mon kommer flere episoder med karakteren.

- Nu har vi lavet den animerede udgave, og vi er ved at lave en film, der også bliver animeret. Det er nemmere for mig at spille karakteren med lyd end at spille den visuelt, fortæller han og fortsætter:

- Jeg kan faktisk ikke lide at spille ham. Det er et stort ansvar. Jeg synes, det er stressende og udmattende, og jeg ser frem til, at det er slut.

Rowan Atkinson indspillede 15 afsnit som den populære karakter og filmen 'Mr. Beans Ferie'. Efterfølgende har han været stemmen til den animerede serie om den samme elskelige karakter.