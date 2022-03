Nu går det løs for dansk oscarhåb: Jeg har milde panikanfald

Om få timer ved Jonas Poher Rasmussen, om han kan kalde sig oscarvinder. Instruktøren, der står bag den danske dokumentar 'Flugt', er nemlig nomineret i ikke mindre end tre kategorier.

Og det kan godt mærkes, at den ultimative kulmination er indenfor rækkevidde.

- Det er svært at beskrive, hvordan jeg har det lige nu, siger Jonas Poher Rasmussen, kort før han sammen med resten af holdet bag 'Flugt' kører afsted mod Dolby Theatre, hvor showet afholdes.

- Det er mange forskellige følelser på en gang. Jeg er glad og har milde panikanfald. Men allermest er det bare fantastisk at være her og få lov til at sætte fokus på noget, der betyder meget for mig. Så jeg har meget store sommerfugle i maven, siger han.

Det er ikke kun 'Flugt', der kan snuppe en statuette. Det kan kortfilmen 'On My Mind', der har Camilla Bendix og Rasmus Hammerich i hovedrollerne også.

- Jeg er ikke nervøs, jeg er bare så spændt, mere spændt end jeg nogensinde har været i mit liv, lyder det fra Camilla Bendix, der bliver bakket op af sin kollega.

- Vi kan ikke gøre noget, vi kan bare nyde det, og nu skal vi holde en fest, uanset hvordan det går, siger Rasmus Hammerich.

For instruktøren bag kortfilmen, Martin Strange-Hansen, er det anden gang i karrieren, at han skal gå op på den røde løber ved oscaruddelingen. Det prøvede han også tilbage i 2003, hvor han vandt med 'Der er en yndig mand'.

- Man skulle tro, at nerverne sad meget mere uden på tøjet, end de gør. Men der har været så meget omkring, hvorvidt folk har fået deres coronapas, har de fået de rigtige test og er alting gået igennem, forklarer han.

Der har nemlig været meget strenge regler for coronatests, som alle oscargæster har skullet opfylde.

- Så det har egentlig handlet om alt muligt andet, og det er først nu, det går op for mig, at vi er på vej til oscarshow.

Showet kan ses på TV 2.

Se traileren til 'Flugt' her: