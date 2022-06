Nu gør han det igen

'Joker' var en af de største film i 2019 både ved billetlugerne og hos anmelderne. Og den slags kalder i Hollywood naturligvis på en efterfølger.

Tre år efter første omgang kan instruktør og manuskriptforfatter på den oprindelige film Todd Phillips nu bekræfte, at arbejdet med to'eren er i gang.

I et opslag på Instagram har instruktøren delt et billede af en manuskriptforside af 'Joker 2'. Eller som der står på manuskriptet: 'Joker: Folie á Deux'.

Frit oversat betyder 'folie á deux' på dansk 'galskab for to' eller 'delt galskab'.

På lægesprog er der ved tilfælde af folie á deux tale om en paranoid psykose, 'som deles af to eller flere personer, der er emotionelt nært forbundne'.

Måske det er et signal om, at hovedrolleindehaver Joaquin Phoenix ikke er den eneste sindssyge i det næste kapitel.

Skuespiller overtalt til at vende tilbage

Instruktøren har tilsyneladende haft held til at overtale den altoverskyggende hovedrolle til at vende tilbage og gentage rollen som Arthur Fleck, der i løbet af den første film udvikler sig til den ikoniske karakter Jokeren.

Joaquin Phoenix har tidligere været vævende om, hvorvidt han ville lave en opfølger til 'Joker'. Men piben ser ud til at have fået en anden lyd nu.

I hvert fald viser Instagram-opslaget, at skuespilleren sidder og får sig en smøg, mens han læser manuskriptet til den nye film.

’Joker’-titelrollen indbragte som Joaquin Phoenix en Oscar for bedste mandlige hovedrolle ved prisuddelingen i 2020.

Filmen blev i alt nomineret til 11 Oscar-statuetter og indtjente lige over en milliard dollars i biograferne, hvilket svarer til næsten 7,5 milliarder danske kroner.

Det vides endnu ikke, hvornår den nye 'Joker'-film får premiere.