Nu gør hun comeback: Her er alle parrene i 'Vild med dans'

De seneste uger er sløret stille og roligt blevet løftet for, hvilke kendte danskere der i år træder i danseskoene og ud på gulvet i 'Vild med dans', når programmet får premiere 22. september.

Ekstra Bladet har blandt andet kunne fortælle, at en af TV 2's egne profiler er en del af det populære program.

Nemlig Mette Sommer, der for nylig har medvirket i 'Bachelorette' på TV 2.

Og ganske rigtigt - hun er med! Sammen med dansepartneren Morten Kjeldgaard.

Hun er tilbage

Fredag kan TV 2 så endelig afsløre alle de ti par, du kan glæde dig til at følge, når værterne Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen byder velkommen til de modige dansere.

De ti par er allerede gået i træningslokalerne for at blive klar til den store premiereaften i jubilæumssæsonen, lyder det i en pressemeddelelse.

Og der gemmer sig et særdeles velkendt navn, når blikket glider ned over dette års 'Vild med dans'-par.

Den populære danser Mie Moltke, der ellers forlod programmet i 2021 efter at have været fast inventar i 15 år, vender for eksempel tilbage til hele Danmarks dansegulv. Også danseren Mads Vad gør comeback.

Når TV 2 sender første afsnit af dette års sæson af 'Vild med dans' 22, september klokken 20, er det samtidig et jubilæum. Det er nemlig 20. gang, at programmet løber over skræmen.

Herunder kan du få et overblik over alle parrene i den kommende sæson af Vild med dans

Her er alle parrene

I sit comeback til Vild med dans skal Mie Moltke danse med Soeren Le Schmidt. Stjernedesigneren som bl.a. stod bag Helle Thorning-Schmidts gallarobe. Per Arnesen/TV 2

Skuespiller Katinka Lærke Petersen har blandt andet medvirket i biograffilmene 'Elsker dig for tiden', 'Krysantemum' og 'Bytte bytte baby' samt i DR 3-serien 'Far' og TV 2-serien 'Overleverne'. Nu skal hun optræde med Mads Vad. Foto: Henrik Ohsten/ TV 2

Mette Sommer svinger hofterne sammen med Morten Kjeldgaard. Foto: Henrik Ohsten/ TV 2

Özlem Cekic er kvinden bag 'dialogkaffe', hvor hun i årevis opsøgte mennesker, der sendte hende hademails. Hun danser med den rutinerede Thomas Evers Poulsen. Foto: Henrik Ohsten/ TV 2

Skuespiller og komiker Andreas Bo skal flytte dansefødderne med Camilla Dalsgaard. Foto: Henrik Ohsten/ TV 2

Skuespiller Sebastian Bull debuterede i Thomas Vinterbergs 'Submarino' i 2010 og har siden medvirket i danske film og serier. Hans dansepartner er Asta Björk. Foto: Henrik Ohsten/ TV 2

Jenna Bagge danser sammen med influencer og skuespiller Fredrik Trudslev. Han har i dag en stor følgerskare på Instagram og TikTok, hvor han særligt er kendt for sine sjove sketches. Foto: Henrik Ohsten/ TV 2

Skuespiller Dulfi Al-Jabouri danner par med Malene Østergaard. Foto: Henrik Ohsten/ TV 2

Damian Czarneck får fornøjelsen af at danse sammen med sangerinde og sangskriver Barbara Moleko. Foto: Henrik Ohsten/TV 2