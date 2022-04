Nu kan det blive til virkelighed

Det er under to uger siden, Jim Carrey annoncerede, at han kraftigt overvejer at gå på pension.

Men man har som sagt et standpunkt, indtil man tager sig et nyt.

Og nu åbner han døren på klem for ikke bare flere film, men også et comeback til en af hans mest ikoniske roller nogensinde - kæledyrsdetektiven Ace Ventura.

Det til trods for at han før har hævdet, at han ikke ønsker at genskabe gamle roller. Nøglen er stjerneinstruktøren Christopher Nolan - eller en person af den kaliber.

- Jeg tror, at når der er gået så mange år... Med mindre en genial person, instruktør eller andet kommer til dig med et helt nyt syn på, hvad der skal ske, indleder han i et interview med E! News og følger selv op:

- Hvis Chris Nolan kom til mig og sagde: 'Jeg vil lave 'Ace Ventura', og jeg vil gøre det ordentligt og som noget mere interessant. Så ville jeg måske lytte.

Ikke en celle

Jim Carrey slår dog fast, at hans holdning stadig er, at man skal passe på med at genoplive gamle roller så mange år senere.

- Efter en rum tid er der som regel ikke én eneste celle i din krop, som stadig er den person længere, så du ender ud med blot at imitere, hvad du gjorde i gamle dage, og den originale inspiration er forduftet, siger han.

Carreys kommentar kommer i kølvandet på historier, der florerede sidste år. Her lød det, at 'Ace Ventura 3' var på tegnebrættet.

De to originale 'Ace Ventura'-film var store hits i midten af 1990'erne. Jim Carrey er for tiden aktuel med 'Sonic the Hedgehog 2'.