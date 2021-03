Nu kan fans begynde at glæde sig

Arbejdet med at filme den nye Batman-film 'The Batman' er nu endelig færdigt

To gange har coronavirussen været skyld i, at holdet bag den kommende film 'The Batman' har måttet sætte arbejdet på pause og udskyde premieredatoen.

Nu har de dog endelig fået de sidste optagelser i kassen, skriver The Hollywood Reporter, der henviser til et opslag, som instruktør Matt Reeves har delt på Twitter under hashtagget 'lastday' (sidste dag, red.).

Senest blev optagelserne i september 2020 sat i bero, fordi en af medarbejderne på settet var blevet smittet med coronavirus.

Alverdens medier kunne efterfølgende berette, at der var tale om hovedrolleindhaveren Robert Pattinson.

Det er dog ikke på noget tidspunkt blevet bekræftet, at der var tale om den 34-årige stjerne.

Coronapandemien har skabt flere udfordringer for holdet bag 'The Batman', der efter planen får premiere i marts 2022. Foto: Jon Super / Ritzau Scanpix

Forsinkelserne har betydet, at filmen ikke får premiere i efteråret 2021, som det tidligere har været meldt ud, men nu først i foråret 2022.

Foruden Robert Pattinson medvirker stjerner som Zoë Kravitz og Colin Farrell også i den længeventede film.

