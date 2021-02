Nu kan fansene juble

'Peaky Blinders'-stjernen Cillian Murphy er fotograferet i fuld sving med at filme seriens afslutning

By order of the Peaky Blinders!

Den sætning kan fans verden over godt vænne sig til snart at høre igen, da den sidste sæson omsider er undervejs.

Den hyperpopulære serie, der følger en kriminel families vej fra Birminghams slum til den kriminelle top, har høstet anerkendende priser på stribe i dens første fem sæsoner.

Det er tidligere meldt ud, at den sjette sæson også bliver den sidste, hvorfor det næsten ikke var til at bære, da coronapandemien satte alt på pause. Men nu er der godt nyt.

Daily Mail har således billeder af seriens stjerne Cillian Murphy, der spiller rollen som Thomas Shelby, som endelig er tilbage i vante rammer og i fuld sving med optagelserne til seriens afslutning. Med et produktionshold iført ansigtsmasker i øvrigt.

Billederne kan ses her.

Rikke Gøransson og eks-kæresten Tommy-Lee var blandt kendisserne, der dukkede op ved premieren på femte sæson i Empire Bio i 2019. Foto: Henning Hjorth

Der kommer mere

Selvom serien nærmer sig sin afslutning, betyder det dog ikke nødvendigvis et endegyldigt farvel. Det har seriens skaber Stephen Knight tidligere lovet. Da han blev spurgt til, om han kunne finde på at lave en efterfølgende spillefilm, lød svaret i 2019.

- Det ville jeg overveje.

- Den sidste scene er afslutningen på dette som en tv-serie, som det ser ud lige nu, men det udelukker bestemt ikke et spin off eller en film.

Instruktør Anthony Byrne, der var med til at skabe sæson fem, har udtalt sig lunkent om udsigten til en spillefilm.

- Jeg tror 100 procent, at det ville kunne fungere med en film, men jeg vil hellere se seks timer end to timer. Så simpelt er det.

Da det i januar blev meldt ud, at optagelserne til sæson seks snart ville gå i gang, lød det kryptisk fra Knight:

- Mens tv-serien slutter, vil historien fortsætte i en anden form.