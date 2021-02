Nu kommer forklaringen: Sådan skrives hun ud

Carrie, Samantha, Miranda og Charlotte var på alles læber, da hit-serien 'Sex and the City' løb over skærmen i slut 90'erne og start 00'erne. Rygterne har svirret, og den populære tv-serie vil blive genoplivet i 2021 på streamingtjenesten HBO Max.

Men det bliver uden den seksuelt frigjorte publicist Samantha Jones, som bliver spillet af skuespillerinden Kim Cattrall.

Sådan forklares det

Nu kommer produktionen med det, der skal blive forklaringen på, hvorfor Samantha ikke vil være at finde på skærmen.

- Venskaber visner, lyder meldingen fra HBO Max' topleder Casey Bloys til TV Line.

Verdensstjerne fyret

- Ligesom i virkeligheden, så kommer og går folk gennem ens liv. Gamle venskaber forgår, og nye kommer til. Jeg synes, at det hele er meget lig de stadier, man kommer igennem i det virkelige liv, forklarer han, om hvordan de i serien kommer til at forklare, at en af de fire hovedroller ikke er at finde i den nye spin off med navnet 'And Just Like That'.

Hvad der i virkeligheden har forårsaget bruddet, vides ikke.

Kun tre

Den nye tv-serie vil følge de tre kvinder, der navigerer i kærlighed og venskaber som midaldrende.

HBO har ikke offentliggjort premieredatoen, men siger, at produktionen er planlagt til at starte i New York City til foråret.

Sex and the City vender tilbage som tv-serie under nyt navn

Den originale serie 'Sex and the City' blev baseret på Candace Bushells roman fra 1997. Serien havde premiere i 1998 og kørte i seks sæsoner.

Siden er der blevet lavet to film med veninderne, der udkom i 2008 og 2010.

I 2013 havde spinoff-serien 'The Carrie Diaries' premiere. Den kørte i to sæsoner.