Nu kommer hypet serie

'House of the Dragon' kommer til sommer på HBO Max

'Game of Thrones' blev i løbet af sine otte sæsoner en af de mest populære tv-serier i historien, og snart skal fans af serien ikke vente længere på opfølgeren.

I en pressemeddelelse oplyser streamingtjenesten HBO Max, at 'House of the Dragon', der er en forhistorie til den historie, der udspiller sig i 'Game of Thrones', får premiere 22. august i år.

I serien, der består af ti epsioder, følger man Targaryen-familien 200 år før begivenhederne i 'Game of Thrones'. Derfor vil det heller ikke være samme skuespillere, der fylder ud på rollelisten.

Plottet i 'House of the Dragon' er meget lig 'Game of Thrones': Hvem ender med at sidde på tronen til sidst. Foto: HBO Max

Det bliver i stedet skuespillerne Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel og Rhys Ifans, der indtager seriens hovedroller.

'House of the Dragon' er baseret på bogserien 'Fire & Blood' af George R. R. Martin, der også står bag 'Game of Thrones'.

Forfatteren har tidligere udtrykt begejstring for den kommende serie, som han allerede har set flere afsnit af. Læs mere om det her.