Nu kommer tophemmelig dokumentar

Selvom TV 2 valgte at droppe den omdiskuterede dokumentar om seksuelle krænkelser og chikane i mediebranchen, efter det viste sig, at den især ville handle om krænkelser på TV 2 selv, er det nu en realitet, at dokumentaren vil blive vist og præsenteret for de danske seere et andet sted i den nærmeste fremtid.

29. november får dokumentaren således premiere hos Discovery.

Det oplyser Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

Dokumentaren får navnet 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

I pressemeddelelsen fremgår det, at dokumentaren kommer i tre afsnit, og at de alle kan streames mandag 29. november fra klokken 07.00 på streamingtjenesten discovery+.



Dokumentaren er produceret af Impact TV.

Hvad dokumentaren helt præcist indeholder, vides på nuværende tidspunkt ikke, og hverken Thomas Heurlin, der er direktør i Impact TV, eller Discovery Networks Danmark ønsker over for Ekstra Bladet at dele detaljer om projektet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer en række kvinder i dokumentaren til at stå frem med deres oplevelser med seksuelle krænkelser i mediebranchen.

Heriblandt en af de kvinder, der i TV 2's advokatundersøgelse har fortalt, at hun er blevet udsat for seksuelle krænkelser af den kendte tv-vært Jes Dorph-Pedersen. Den garvede vært har igennem hele forløbet afvist anklagerne.

Thomas Heurlin er direktør i Impact TV, der står bag dokumentaren. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Meget omdiskuteret

Hele arbejdet med dokumentaren blev skudt i gang, efter en række kvindelige TV 2-ansatte tog initiativ til en støtteerklæring til tv-vært Sofie Linde, der satte fokus på sexisme i mediebranchen i sin tale under Zulu Comedy Galla sidste år.

Støtteerklæringen blev underskrevet af hele 1.615 kvinder fra mediebranchen og satte i den grad gang i en ny MeToo-bevægelse.

Efter støtteerklæringen satte TV 2 også en ekstern advokatundersøgelse af forholdene på kanalen i gang, og den undersøgelse betød blandt andet, at de to profilerede værter Jens Gaardbo og Jes Dorph-Pedersen blev fjernet fra skærmen.

Ekstra Bladet erfarede siden, at en gruppe journalister fra TV 2 var i gang med at lave en dokumentar, som omhandlede sexisme i mediebranchen - heriblandt på TV 2.

Siden trak kanalen dog stikket, og i stedet besluttede Politiken, at de i samarbejde med Impact TV ville arbejde videre med projektet.

I februar i år meddelte Politiken dog, at de trak sig fra samarbejdet.

- Men vi fortsætter arbejdet med projektet med en ny mediepartner. Vi glæder os til at gøre dokumentaren tilgængelig for offentligheden, når tid er, lød det i den forbindelse fra Thomas Heurlin, der er direktør i Impact TV.

Siden er Discovery Networks Danmark dog kommet med på samarbejdet, og dokumentaren er nu en realitet.