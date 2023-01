Nu mødes de: Der var kun ét krav

Både 47-årige Pedro Pascal og 19-årige Bella Ramsey havde mindeværdige roller i HBO-hittet 'Game of Thrones':

Pedro Pascal gav den som Oberyn Martell i syv episoder i fjerde sæson, mens Bella Ramsey spillede Lyanna Mormont i ni episoder i sæson seks, syv og otte.

Så de nåede altså aldrig at spille overfor hinanden, men det bliver rådet bod på i 'The Last of Us', hvor de springer ud som hovedrolleindehaverne Joel og Ellie i seriematiseringen af et af de bedste Playstationspil nogensinde.

Pedro Pascal som Oberyn Martell i fjerde sæson af 'Game of Thrones'. Foto: HBO Max

Bella Ramsey som Lyanna Mormont i sjette sæson af 'Game of Thrones'. Foto: HBO Max

Her skal de forsøge at genskabe kemien imellem karaktererne, der var så vigtig for spillet.

Alligevel fik de frihed til at forme rollerne undervejs under optagelserne.

- Vi fik fuldstændig frie tøjler. Dét, vi i stedet blev mindet om, var at sikre, at vi gav os selv til projektet. Det var i sidste ende det eneste krav, vi blev mødt med.

- Vi skulle sørge for at medbringe os selv, så vi kunne spille frigjort. Friheden fra seriens skabere havde vi allerede, sagde Pedro Pascal for nylig under et online-interview for flere internationale medier.

Gensidig tillid

- Der var tale om en gensidig tillid, hvor de gav os friheden til at udforske rollerne, sagde Bella Ramsey.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Joel og Ellie ikke er til at kende i serieudgaven.

- Det var virkelig rart at have kildematerialet. Det havde jeg brug for, når brikkerne skulle samles. Lyden og kropssproget fra spillet var afgørende for min forståelse af, hvad jeg skulle gøre, sagde Pedro Pascal.

'The Last of Us' har premiere på HBO Max 16. januar.

