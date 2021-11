Nu reagerer Christel: 'Vi var ikke gode for hinanden'

'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach'-skønheden bekræfter, at hun slog op over en besked. 'Men vi har talt sammen siden', siger hun

Christel Trubka og Nicolai Heller er, som Ekstra Bladet tidligere søndag skrev, gået fra hinanden efter et halvt års forhold og kun en uge efter, at de stod frem officielt som kærester.

I den verden går den slags til tider MEGET stærkt.

Det var Nicolai, der breakede nyheden på sin Instagram, mens Christel - også da Ekstra Bladet skrev til hende - forholdt sig tavs.

Men nu er tavsheden brudt.

Christel Trubka er således, efter at Ekstra Bladet skrev om bruddet, selv gået til tasterne i en story på sin Instagram.

Her bekræfter hun, at hun og Nicolai er gået fra hinanden, men også at de to tidligere turtelduer absolut ikke var gode for hinanden.

'Sagen mellem Nicolai og jeg er der slet ikke nogen, som behøver at forstå, men vores forhold har bestemt ikke været nemt! (...) Vi har virkelig prøvet, men vi er desværre ikke gode for hinanden, og derfor går det ikke', skriver hun.

Bekræfter brud på besked

Christel Trubka bekræfter også den anklage, Nicolai kom med i sin story tidligere, hvor han skrev, at hun 'havde slået op over besked'.

'Dertil også sagt, at vi ikke er særligt gode til at kommunikere med hinanden. Derfor valgte jeg at sende Nicolai en besked, så jeg var sikker på, at jeg fik sagt alle de ting, jeg ønskede'.

'Nicolai og jeg har snakket efterfølgende. (...). Hvordan han vil udstille mig nu, må han selv om. Jeg ønsker ham kun det bedste', skriver hun - formentlig med henvisning til, at Nicolai i første omgang udtalte, at 'hun var død for ham' - en udtalelse, han senere trak tilbage.

Nicolai Heller blev droppet via en besked. Det bekræfter Christel, der dog siden har talt med ham i telefon. Foto: Krestine Havemann

Teitur pludselig indblandet

Nicolai Heller skabte yderligere forvirring med sit opslag, hvor han fortalte om bruddet, idet han indirekte antydede, at Christels valg havde noget at gøre med hendes ekskæreste, Teitur Skoubo, som hun lige har været nede og besøge i Spanien.

Teitur har dog en ny kæreste, Teresa, som Christel endda har fået lavet venindetatoveringer med, og Christel Trubka nægter således, at Teitur på nogen måde har spillet en rolle i hele miseren.

Ekskæresterne Teitur Skovbo og Christel Trubka. Foto: Anthon Unger

Hun uddyber:

'Lad os få én ting på det rene!!! Jeg har ingen måder følelser for Teitur. Teitur og jeg har en fortid! JA! Men I må altså snart forstå, at lige så snart begge parter har sluppet 'forelsket følelserne', er det ikke noget problem at være venner!', skriver Christel, som samtidig slår fast, at Teresa er en af hendes bedste veninder.

'Altså, folkens - hvis jeg havde følelser for Teitur, ville jeg da ikke pine mig selv ved at tage ned til Teitur & Teresa og se dem sammen??', beretter Christel.

