Nu reagerer de på sejren: - I aften skal den ha'

Der var tårer i stride strømme, da Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen blev udråbt som dette års vindere af 'Vild med dans' lørdag aften og kunne hæve det eftertragtede trofæ i vejret.

Specielt den Thomas var noget rørstrømsk, da parrets navne blev råbt op af de to værtinder, Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller.

Thomas Evers Poulsen fejrede i år sit femten års jubilæum i programmet, og da de to havde danset deres freestyle, kunne han ikke holde gråden tilbage og roste sin partner, Merete, for at give ham inspiration til at finde på og fortsætte med at være engageret i det populære danseprogram.

Merete og Thomas vinder 'Vild med dans'

Til Ekstra Bladet fortæller parret, hvordan det var at vinde programmet.

- Jamen, det har været helt fantastisk også tredje gang, siger Thomas, der har en bekræftende Merete ved sin side.

- Ja, det har det. Jeg er så glad for, at jeg kan give Thomas den sejr. Han er så dygtig, og han differentierer sin undervisning ud fra sin partner. Jeg har altid været glad for undervisningen, jeg er ikke en gang gået sur hjem fra træning, lyder det.

Merete sikrede sig da også 50, 50 og 49 point fra dommerne i de tre danse og var altså noget af en stjerne på dansegulvet.

Endnu en gang beviste Thomas, at han er en fantastisk læremester. Foto: Ritzau/Scanpix

Eksplosiv udvikling

Gennem hele sæsonen har seerne kunnet følge med i den tårnhøje udvikling, Merete har været igennem, men også parrets venskab har udviklet sig.

- Vi skal da klart se hinanden igen. Normalt ville man jo skulle ud og danse i storcentre, men det kan man jo ikke i år, siger Thomas.

- Og jeg ville ellers ikke lige tænke, at jeg var typen, der ville danse i et storcenter, men jeg gjorde det gerne med Thomas, siger Merete.

Merete kan også fortælle, at parret da skal fejre en lille smule, selvom der er strenge restriktioner for tiden grundet corona, og der derfor ikke er en efterfest, som der plejer.

- Det er mærkeligt

- Lige nu får vi lidt mad. Og der er lidt proseco. Og jeg vil bare lige sige, jeg har ikke drukket en dråbe, siden vi begyndte på det her, men i aften skal den altså have, siger Merete og griner sammen med Thomas.

I finalen var parret oppe imod Albert og Jenna, der fik andenpladsen, og Nukâka og Silas, der sluttede på en tredjeplads.