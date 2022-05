Nu reagerer ministeren: Glæder sig over stop

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) glæder sig over, at bestyrelsen på Herlufsholm har besluttet at afskaffe og dermed stoppe skolens omdiskuterede præfekt-ordning.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

- Det er en fundamentalt forkert og forbundet med stor risiko for mobning, vold og usunde magtforhold at sætte store børn til at have ansvaret for at opdrage og sanktionere mindre børn, skriver hun.

Ministeren skriver også, at de ændringer, som bestyrelsen lørdag har meldt ud, ikke ændrer ved, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortsat fører tilsyn med skolen.