Nu reagerer TV 2: Derfor gik det galt

Læs uddrag af interviewet

Interviewet i 'Go' aften Live' starter stille og roligt med en fortælling om Ghita Nørbys barndom, hvor hun ofte kom med sin far på teatret. Men da Simi Jan spørger hende, om det var eventyrligt for hende at komme sådan et sted som barn, begynder det at gå skævt.

Og da værten dernæst forsøger at lokke ud af den hæderkronede skuespiller, hvad der gemmer sig af mørke sider bag hendes pæne ydre, bliver det tilsyneladende for meget for Ghita Nørby.

- Det er faktisk umuligt at svare på dit spørgsmål, fordi det er ikke et spørgsmål, et professionelt menneske kan svare på. Det er ganske idiotisk, skal jeg sige dig. Det er meget mere svært, alvorligt og meget sjovere, end du gør det til der, siger hun i interviewet, som kan ses på TV 2 Play.

'Dumme spørgsmål'

Herefter er hun hverken til at hugge eller stikke i for Simi Jan, der ifølge Ghita Nørby stiller både 'overfladiske', 'underlige', 'dumme' og 'idiotiske' spørgsmål.

- Nu må du altså holde op. Kan du ikke godt vænne dig til, når du interviewer folk, at spørge dig selv indvendigt: 'Hvad er det egentlig, jeg gerne vil vide.' Altså helt seriøst. Tænk dig om. Lad være med alle de idiotiske spørgsmål. Hvad skal jeg svare?, siger Ghita Nørby blandt andet.

Samtalen mellem de to slutter dog med, at de begge griner, og Simi Jan runder af med kommentaren:

- Det har været en fornøjelse, og jeg er meget taknemmelig for, at du ville tale med mig, selvom jeg stiller nogle dumme spørgsmål, siger Simi Jan, der blandt andet også kalder Ghita Nørby for en 'bedårende kvinde'.