Nu reagerer TV 2: Slut med programmer om Lauritz.com

TV 2 har ikke planer om at vise flere programmer med Lauritz.com på deres kanaler

Igennem årene har man ad flere omgange kunnet følge auktionshuset Lauritz.com og dets stiftere, Mette Rode Sundstrøm og Bengt Olof Sundstrøm, i bedste sendetid på TV 2 - blandt andet i programmerne 'Fantastiske fund' og 'Fantastiske hammerslag', hvor man som seer har kunnet følge livet og arbejdsgangen i auktionshuset på tæt hold.

Men det skal være slut nu.

TV 2 har nemlig ikke tænkt sig at vise programmerne, hvor man følger auktionshuset, på deres kanaler i fremtiden.

Det oplyser de til Ekstra Bladet i en mail.

'TV 2 tager løbende stilling til hvilke programmer, der er på fladen. Det er ikke planlagt, at programmer, hvor man følger Lauritz.com, bliver vist på kanalerne. TV 2 dækker i øvrigt Lauritz.com-sagen journalistisk i Nyhederne og på TV2.dk', lyder det fra TV 2.

Programmerne kan dog i skrivende stund stadig findes på TV 2 Play. I den forbindelse lyder meldingen fra TV 2, at de løbende tager stilling til, hvilke programmer der er relevante at have i arkivet.

Lauritz.com er nu under konkursbehandling. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Store problemer

Beslutningen om ikke at vise programmer om Lauritz.com på deres kanaler, sker i forlængelse af afdækningen af massive økonomiske problemer i auktionshuset, som tirsdag resulterede i, at Lauritz.com indgav konkursbegæring.



Ekstra Bladet har den seneste tid afdækket, hvordan kunder på stribe har måttet vente på at få deres penge fra Lauritz.

Senest fortalte Louise Frost, hvordan auktionshuset havde mistet hendes arvestykke.

Ekstra Bladet har en række spørgsmål, vi gerne vil stille ejerne af det nødstedte auktionshus Lauritz.com, Bengt og Mette Sundstrøm, men det lettere sagt end gjort

Men det er ikke kun private kunder, der har haft problemer med Lauritz.com. Også Danmarks Indsamling har et mellemværende med auktionshuset, som skylder dem over 850.000 kroner fra indsamlingen i februar.

28. juni gik auktionshuset i rekonstruktion for at sikre selskabets drift, mens man forsøgte at sikre ny kapital eller finansiering. Kort tid efter fyrede auktionshuset 40 medarbejdere i en spareøvelse.

Torsdag udsendte den daværende kurator en redegørelse for økonomien i Lauritz.com. Heraf fremgik det, at auktionshuset har en gæld på svimlende 148,6 millioner kroner. Omkring en tredjedel - 50 millioner kroner - af kravet tilhører kunder.