Nu reagerer TV 2

TV 2 reagerer nu langt om længe på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', som har fået premiere på discovery+ mandag morgen.

Her fortæller en lang række nuværende og tidligere TV 2-ansatte om seksuelle krænkelser, en grov tone, sexisme og en usund kultur på tv-stationen.

Den administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, oplyser nu i en pressemeddelelse, at de forhold, der beskrives i dokumentaren, er uacceptable.

En lang række nuværende og tidligere TV 2-ansatte står frem i dokumentaren. Foto: Discovery Networks

Ekstra Bladet har dagen igennem forsøgt at få et mundtligt interview med TV 2 og Anne Engdal Stig Christensen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. I stedet har de udsendt en pressemeddelelse.

Her erkender Anne Engdal Stig Christensen, at der i en årrække har været en rådden kultur på tv-stationen. Hun fortæller samtidig, at hun er glad for, at kvindernes historier nu er kommet frem i lyset.

Vil gerne takke kvinderne

- Dokumentarserien bekræfter, at der gennem en årrække har været en usund og helt uacceptabel kultur på TV 2, og jeg vil gerne anerkende og takke kvinderne. Det er en vigtig historie at få frem, og det har ikke været let for de medvirkende. Udsendelsen bekræfter mig i, at det var en rigtig beslutning at igangsætte en advokatundersøgelse for at komme til bunds i sager om krænkende adfærd på TV 2. Det har været voldsomt, og det er indlysende, at der har været et ledelsessvigt fra TV 2's side, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

- MeToo er et strukturelt samfundsproblem, og vi har set det afdækket i en lang række brancher. Fælles for dem alle er, at der er handlet for sent. Det samme er tilfældet her på TV 2, hvor der historisk ikke har været tilstrækkeligt fokus på den usunde kultur.

Hun erkender samtidig, at der har været et ledelsessvigt fra TV 2's side.

Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen' Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen'

Nye initiativer

Hun fortæller videre, at de hos TV 2 siden deres advokatundersøgelse i sensommeren 2020, som blandt andre kostede Jes Dorph-Petersen og Jens Gaardbo jobbet, har igangsat flere initiativer, der skal gøre op med problemerne.

- Som ledelse har vi et kæmpe ansvar for, at vi har en arbejdsplads med en sund kultur. Det er ledelsens ansvar at gå foran i det fælles arbejde med at skabe en arbejdsplads baseret på tillid, åbenhed og dialog. Vi er stolte over det, vi udkommer med, og det skal vi også være over vores fælles arbejdsplads, siger Anne Engdal Stig Christensen.

Langt og sejt træk

- Jeg tror, at vi i Danmark kommer til at diskutere #MeToo mange år frem i tiden, for kulturforandringer er et langt, sejt træk. Jeg håber også, at vi om nogle år vil se tilbage på MeToo og på denne debat som skelsættende for, at vi i Danmark er blevet bedre til at forebygge krænkelser og til at omgås hinanden med respekt og ordentlighed.

Af tiltag, som TV 2 har taget, nævner direktøren blandt andet 'en konkret politik om krænkende handlinger', 'kursus for alle ledere i forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger' og 'dialogmøder med fast sekvens'.