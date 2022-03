Nu skal numserne fikses

De storbarmede realitydeltagere Mariyah Samia og Angelin Jobda gør klar til at lægge sig under kniven igen....hvis de tør

Der er silikone i barmen samt fillers og botox i ansigtet.

Men det er slet ikke nok for veninderne Mariyah Samia og Angelin Jobda.

Det fortalte de fredag aften, da de veloplagte og nedringede var til Reality Awards på Docken i København.

Både Mariyah Samia, der er kendt fra realityprogrammer og som Side 9-pige, og Angelin Jobda, der ved med i 2013-udgaven af 'Paradise Hotel', er nemlig klar til at lægge sig under kniven igen.

Denne gang er det numsen på de storbarmede realitydeltagere, der skal have en tur. Hvor og hvordan er de to kendisser dog ikke enige om, fortalte de til Ekstra Bladet.

- Vi har sådan lidt et projekt kørende, for du tør godt at få det lavet i....sagde Mariyah Samia, inden veninden afbrød.

- Ja, jeg tør godt få lavet det i Tyrkiet i Istanbul...

- Men det tør jeg ikke alligevel, sagde Mariyah Samia.

De to kvinder er rigtig gode veninder. Foto: Jonas Olufson

Med andre ord har de to veninder besluttet at få operationerne sammen - hver for sig.

Ud over den geografiske forskel på, hvor operationen skal finde sted, er det også forskellige indgreb, de skal have foretaget.

Angelin Jobda er indstillet på at genbruge noget af sin egen krop i rumpen.

- Jeg skal have fjernet fedt fra kroppen....hvor end, der sidder fedt, sagde hun og fortalte, at hun var blevet bedt om at tage lidt på inden operationen, så der rent faktisk er fedt at suge ud af hendes slanke krop.

Fedtet skal så sprøjtes ind omkring implantater i hendes numse.

- Jeg tør ikke transplantation. Det tør jeg ikke. Jeg tør godt implantater, for det har jeg det okay med. Jeg har ikke haft problemer med at min krop modstrider silikonen, sagde Mariyah Samia.

Stor eller lille

Hvor store de nye bagdele skal være, er det to veninder heller ikke enige om.

Mens Mariyah Samia vil have implantater på størrelse med små kyllingefileter, så drømmer Angelin Jobda om noget større.

- Jeg vil gerne have en kæmpestor booty, sagde hun, inden Mariyah Samia afbrød hende.

- Det vil jeg også gerne, men jeg tør bare ikke.

