Nu sker det alligevel: Aquas hit bliver en del af Barbie-filmen

Fans var rasende, da det kom frem, at den norsk/danske hitgruppes ikoniske nummer 'Barbie Girl' ikke ville være at finde i den kommende Barbie-film, der har premiere i juli.

Bandets manager, Ulrich Møller-Jørgensen, har tidligere bekræftet over for Variety, at sangen ikke vil optræde i filmen - uden dog at forklare helt præcis hvorfor.

- Sangen vil ikke blive brugt i filmen, lød den korte melding fra manageren.

Men nu har piben øjensynligt fået en anden lyd.

For tracklisten til filmens soundtrack er netop blevet offentliggjort. Og her kan man se, at ingen ringere end rapperne Nicki Minaj og Ice Spice optræder sammen med nummeret 'Barbie World', som altså sampler Aquas 90'er-klassiker.

I den nyeste trailer, der udkom torsdag, kan man i slutningen også høre en kort bid af sangen, hvor Lene Nystrøm synger 'I'm a Barbie girl, in a Barbie World'.

Foruden Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua som sample optræder også navne som Dua Lipa, Lizzo, Tame Impala og Ava Max på soundtracket. Sidstnænvte har tidligere samplet 'Barbie Girl' på sin sang 'Not Your Barbie Girl'.

Det er Margot Robbie og Ryan Gosling, der spiller henholdsvis Barbie og Ken. Foto: Mega/GC Images/Getty Images

Ondt blod

Der har tidligere været ondt blod imellem Aqua og legetøjsvirksomheden Mattel, der har skabt og ejer Barbie-brandet.

Efter 'Barbie Girl' blev et fænomen i 1997 og hittede enormt verden over, besluttede Mattel sig for at sagsøge MCA Records, som stod for ubredelsen af nummeret i USA, for krænkelse af deres brand.

De mente, at sangen kunne skade Barbie-dukkens image, og kritiserede blandt andet, at 'en promiskuøs Barbie-dukke sang i en flirtende tone' i hittet.

MCA Records slog tilbage og argumenterede for, at sangen var en parodi, og de besluttede sig for at lave deres eget søgsmål mod Mattel. Begge parters sager blev dog afvist af retten i Californien.

