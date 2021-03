Nu sker det: - Det var en vanvittig idé

Tidligere statsminister og forhenværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen stævner ud fra Lanzarote med kurs mod Caribien sammen med fem andre kendte danskere i tredje sæson af 'Over Atlanten'.

Strabadserne kan ses fra søndag 11. april på Kanal 5 og discovery+, hvor programmet får premiere.

Det annoncerer tv-stationen og streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

- Det har været et år, hvor jeg har haft super travlt, men omvendt ikke har haft mulighed for rigtigt at reflektere og tænke dybt over min nye livssituation, siger Lars Løkke blandt andet i programmet. Foto: Discovery Networks Danmark/Free

Sammen med tv-vært Felix Smith, tidligere elitesvømmer Sarah Bro, kok Umut Sakarya, kageconnaisseur Ditte Julie Jensen og skuespiller Johannes Nymark udgør Lars Løkke besætningen.

Men det krævede en hel del overvejelser, før han takkede ja til at hoppe med om bord.

- Jeg synes også i begyndelsen, at det var en vanvittig idé, siger han til hustruen Sólrun i programmet.

Derfor søgte Lars Løkke råd og erfaringer fra tv-vært Anders Lund Madsen, der deltog i forrige sæson af 'Over Atlanten'.

Felix Smith har været på sit livs rejse i "Over Atlanten". - Jeg savner helt vildt meget at være derude. Vi fik jo lov til at sejle meget mere end tidligere sæsoner. Det var nemlig helt exceptionelt, at vi hele tiden skulle være på jagt efter vind, der kunne bringe os i den rigtige retning. Jeg kan forstå, at det var en helt særlig oplevelse. Det sker meget sjældent, at der er så lidt vind, at det næsten er vildere at opleve, end hvis det havde været en stormfuld tur, siger han i pressemeddelelsen. Foto: Discovery Networks Danmark/Per Arnesen/Free

Super travlt

Efter en turbulent tid siden Løkke trak sig som formand for Venstre i sommeren 2019, har han trængt til en pause, fortæller han videre i programmet.

- Det har været et år, hvor jeg har haft super travlt, men omvendt ikke har haft mulighed for rigtigt at reflektere og tænke dybt over min nye livssituation.

- Jeg glæder mig til at få en eller anden form for pause og glemme alt andet end det her, lyder det fra den garvede politiker.

Kendiskokken Umut Sakarya var med om bord på sejlskibet for at sørge for, at de i alt 16 mand - de kendte såvel som kaptajn Jesper Bank og makkeren Martin Kirketerp, tv-holdet og de øvrige professionelle besætningsmedlemmer - fik noget indenbords.

Han skulle sikre, at der var nok mad til de tre uger, turen varede.

Og det var en udfordring for ham at kokkerere i sejlskibets kabys, når man er vant til et professionelt restaurantkøkken.

- Det var en pissefed prøve for mig, for det krævede virkelig et stort stykke planlægningsarbejde, fortæller Umut Sakarya i pressemeddelelsen.

- Min mission var at lindre afsavn og smerte en smule ved at sørge for, at deltagerne fik masser af god mad, der kunne minde dem om Danmark, og det synes jeg da lykkedes, lyder det fra ham.

Den tidligere OL-guldvinder Jesper Bank er kaptajn på sejlskibet, og han er begejstret over sæsonens besætning.

- Helt overordnet var vi begunstiget af et overvejende positivt cast. For nogens vedkommende blev de dog voldsomt udfordret på tålmodigheden.

- Selv kan jeg jo ikke være vågen i alle døgnets timer, så jeg glæder mig mest til at se, hvor meget musene spiller på bordet om natten, siger han i pressemeddelelsen.

'Over Atlanten' får premiere på discovery+ og Kanal 5 søndag den 11. april og sendes de følgende syv søndage.