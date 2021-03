Nu sker det endelig

Optagelserne har været mere on/off end Ross og Rachel, men nu sker det langt om længe.

Det kommende genforening af 'Venner'-castet finder sted om en måned, hvor optagelserne til reunion-afsnittet finder sted. Det bekræfter David Schwimmer, der i serien spillede Ross Geller, i et interview med SiriusXM.

- Det sker. Faktisk rejser jeg til L.A. om lidt over en måned. Vi har endelig fundet en måde, hvor vi kan filme det på en sikker måde, og der kommer til at blive filmet en del udenfor på grund af sikkerhedsprocedurer, siger han til mediet.

Afsnittet blev meldt ud i februar 2020, men siden er det blevet udskudt gang på gang på grund af coronavirussens hærgen i hele verden.

Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox og Lisa Kudrow blev verdensstjerner, da serien i første omgang løb over skærmen i 1994 til 2004.

Siden har fans flere gange håbet på et gensyn med de populære venner, og glæden var derfor stor, da det officielt blev meldt ud.

Og nu kan man altså for alvor begynde at glæde sig, lyder det til.

Seriens skaber, Marta Kauffman, har tidligere sagt til Entertainment Tonight, at man gerne vil vente med at optage, til man kunne have et livepublikum.

- Vi vil alle have, at det sker. Vi må bare vente til, at det er sikkert. Det er en serie, der ikke er et manuskript til, men det er sådan, den virker. Vi bliver nødt til at have et livepublikum. Det er en stor del af, hvad 'Friends' er. Vi kan ikke gøre det uden dem, fortalte Kauffman.

Der har været mange spekulationer omkring, hvem der skulle styre det hele som vært på reunion-afsnittet, hvor blandt andre Ellen DeGeneres har været nævnt.

David Schwimmer gjorde det dog klart, at det hverken bliver hende eller Billy Crystal - men han ville dog ikke ud med navnet på, hvem det så bliver.