Nu sker det igen

For anden gang skal en masse flotte fremmede sige ja til ægteskab uden at have set hinanden i 'Love is blind'

Det var en bragende succes, da Netflix første gang satte en masse fremmede sammen, der skulle se, om de kunne finde kemien ved at tale men ikke se hinanden i programmet 'Love is blind'.

Hele to par endte med at finde kærligheden og er gift den dag i dag.

Dramatisk genforening: - Hvad laver hun her?

Derfor er det jo også kun naturligt, at man har besluttet sig for at gentage eksperimentet.

Den nyeste sæson har premiere i februar 2022.

Det fortæller Netflix med en video.

Her kan man se den kendte realitystjerne Chloe Veitch, der er kendt fra 'The Circle' og 'Too hot to handle', prøve kræfter med tre forskellige blinddates.

Det er dog ikke sådan, at Chloe er med i den nye sæson - hun reklamerer bare for eksperimentet.

Og ikke nok med det, så bliver sæson to heller ikke den sidste.

Netflix har allerede annonceret, at der også kommer en treer af det populære dating-program.

Det var dog ikke alle ægteskaber, der endte lige godt i programmet. Beskyldninger om en af deltagernes eskapader har siden sprøjtet ud.