Nu sker det: Mink-skandalen er med

Alle danske mink skal aflives, lød det i november 2020.

Det var en politisk beslutning, som de færreste nok havde forudset. Ej heller de to idémænd bag den populære tv-serie 'Minkavlerne' fra TV 2.

For da manuskriptforfatterne Kasper Gross og Jonas Mogensen oprindeligt fik idéen til 'Minkavlerne', var der ingen, der havde forestillet sig, at en pandemi året efter ville lamme Danmark og få fatale konsekvenser for netop minkerhvervet, som var blevet omdrejningspunktet for deres fiktionsserie.

Men nu har de to forfattere valgt at lade virkelighed og fiktion smelte sammen i den kommende fjerde sæson af serien, der får premiere på TV 2 Play den 27. august og på TV 2 Echo den 4. september.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

- Nu hvor coronakrisen er lidt på afstand, kan vi bedre trække virkeligheden ind i vores univers fremfor at lade virkeligheden vride vores univers til uigenkendelighed, siger manuskriptforfatter og skuespiller Jonas Mogensen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Når man inddrager corona og minksagen i en komedieserie som vores, tror jeg, det handler om at holde det tro mod universet og vores karakterer.

Coronaens indtog i Danmark gav ifølge TV 2-producer Lea Løbger både et komisk og dramatisk potentiale, der var relevant for 'Minkavlerne'.

Blandt de mere garvede skuespillere i serien findes Niels Hausgaard og Kirsten Lehfeldt, der spiller ægteparret Niller og Gerda Christiansen, som driver minkfarmen, hvor serien udspiller sig. Foto: Per Arnesen/TV 2/pr/Free

Sårbare emner

Men det krævede ifølge produceren samtidig, at komedien fandt det rette snit mellem grin og alvor.

- Humorens særlige kvalitet er, at man kan behandle emner, som ellers kan være for sårbare til, at man vil beskæftige sig med dem, siger Lea Løbger i pressemeddelelsen.

- Samtidig har man en særlig forpligtelse til, hvordan man gør det, så man ikke støder eller sårer nogen. Deri ligger der en hårfin balance, fortsætter hun.

Seriens anden manuskriptforfatter, Kasper Gross, forklarer yderligere, at tilgangen har været at bruge coronakrisen som en ramme i universet, og minksagen som et afsæt til seriens historie.

- Minksagen skubber dermed historierne i gang, men komedien og de store konflikter holder vi mellem vores karakterer, understreger han.

Fjerde sæson af 'Minkavlerne' tager sin begyndelse i efteråret 2020, hvor corona for alvor har ramt Danmark. Her ses Jonas Mogensen i rollen som Allan i seriens første sæson, hvor han passer sine mink. Foto: Per Arnesen/TV 2/pr/Free

En nordjysk minkfarm er omdrejningspunktet i serien, hvor familien Christiansen gør alt, hvad den kan for at få deres virksomhed til at løbe rundt. Også hvis det kræver, at der tages utraditionelle metoder i brug.

Fjerde sæson af 'Minkavlerne' er udviklet af komikerne Jonas Mogensen og Kasper Gross, der begge spiller med. Manuskriptet er skrevet af Kasper Gross, og instruktør Jesper Rofelt har ligeledes været inde over idéudviklingen

Der er også gensyn med Niels Hausgaard, Kirsten Lehfeldt, Mick Øgendahl, Ruben Søltoft, Uffe Rørbæk Madsen og Julie Rudbæk.

I sæson fire kan seerne opleve nye roller i skikkelse af blandt andre Jacob Lohmann, Rasmus Bruun og Maria Winther Nørgaard.