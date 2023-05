Nu sker det: Viser droppet Helmig-program

Da 'All Exclusive' med Mikael Bertelsen og Casper Christensen løb over skærmen med første sæson i efteråret, skulle gæsterne i de eksklusive omgivelser i Portugal have talt Thomas Helmig.

Men da hans søn, Hugo Helmig, på tragisk vis døde, kort tid før udsendelsen med 'Malaga'-sangeren skulle have været vist, blev programmet droppet.

Nu får seerne dog mulighed for at komme helt tæt på Thomas Helmig, når han interviewes af Casper Christensen i programmets anden sæson, der får premiere 25. maj på Viaplay. Det oplyser streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

I sæson to skal også de to skuespillere Paprika Steen og Ulrich Thomsen og den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel udsættes for Christensens og Bertelsens intervieweksperiment til gavn for seerne.

I første sæson var Iben Hjejle blandt gæsterne. Foto: Viaplay Group

Annonce:

'Taknemmelig'

Og de to holder i anden sæson fast i formatet, hvor Casper Christensen interviewer den kendte gæst over et døgn i luksuriøse omgivelser.

'Jeg er taknemmelig for, at gæsterne har lyst til at besøge os, og at danskerne har lyst til at kigge med. Jeg er i det hele taget meget taknemmelig', siger Casper Christensen i pressemeddelelsen.

Mikael Bertelsen agerer sparringspartner og interviewcoach for komikeren.

'Vi er sammen med gæsterne i et døgn, når vi laver ’All Exclusive’, men tidsfornemmelsen er noget af det første, der forsvinder. Optagelserne med Casper minder mig om min barndoms sommerferier, hvor jeg kunne opleve mere på en enkelt dag, end jeg gjorde på et helt skoleår…', siger han i pressemeddelelsen.

'All Exclusive' får premiere på Viaplay, torsdag 25. maj og kan samme dag også opleves på TV3 klokken 20.

Det var ingen dans på roser, da Helene Hüttmann flyttede til Dubai for seks år siden. Hør hende fortælle historien i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev!'.