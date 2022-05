Nu sker det

Stjernerne dryssede ned over Fenar Ahmads hårdkogte hævntriller 'Underverden', som blev kaldt en eksplosiv vaskeægte actionfilm af anmelderne, da den ramte biograflærredet for fem år siden.

Og historien viser sig slet ikke at være slut. For nu får filmen nemlig en toer.

Det annoncerer Profile Pictures og Nordisk Film Distribution i en pressemeddelelse.

'Underverden 2' følger op på den første film, som havde premiere i 2017.

Den handlede om kirurgen Zaid, der tager på en blodig hævntogt gennem den københavnske underverden, da hans bror bliver brutalt myrdet.

Birgitte Hjort Sørensen er tilbage i sin første filmrolle i seks år, når "Underverden 2" får premiere. (Arkivfoto). Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Dar Salim genoptager sin glansrolle som Zaid, der var den 44-årige prisvindende skuespillers første altoverskyggende hovedrolle.

Der er også gensyn med Stine Fischer Christensen som Zaids kæreste, Stine. Men ellers bliver der ikke afsløret mange detaljer om efterfølgeren fra instruktør Fenar Ahmad.

- Når man piller de lag af et menneske, som tilsammen skaber dets identitet, så har man et væsen, som er reduceret til ingenting. Men driften efter at være nogen kan ikke undertrykkes. Den vil altid vinde. For ingen kan være ingenting. Alle har brug for at være nogen, siger han i pressemeddelelsen.

Sådan ser Dar Salim ud i "Underverden 2". Resultatet kan ses i foråret 2023, hvor filmen har forventet premiere. (PR-foto). Foto: Peter Riis / Profile Pictures / PR-foto/Free

Fenar Ahmad kan dog afsløre, at Birgitte Hjort Sørensen, som netop har kunnet ses i DR-dramaet 'Borgen', er på rollelisten i 'Underverden 2'. Det er hendes første filmrolle i seks år.

Optagelserne er netop gået i gang, og filmen forventes at få premiere i foråret 2023.