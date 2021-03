Nu sletter hun alt

Smykkefirmaet Frederik IX Studios, der er kendt fra 'Løvens Hule', har valgt at fjerne billeder og større tekstpassager relateret til kongehuset fra sin hjemmeside.

Det sker, efter Frederik IX Studios i februar tonede frem foran danskerne i det populære program.

Her fortalte stifter og administrerende direktør Louise Mygind Andersen, at hun var inspireret af kong Frederik 9., og hun gav samtidig udtryk for, at hun havde sit på det rene i forhold til at bruge navnet i sin markedsføring.

Det var dog ifølge kongehuset ikke tilfældet, og til Ekstra Bladet og flere andre medier fortalte de, at 'de var opmærksomme på virksomheden', og at der ikke var 'indhentet af tilladelse' til at bruge navnet i virksomhedens markedsføring.

I kølvandet på det har Louise Mygind Andersen nu blandt andet valgt at fjerne billeder af Amalienborg og Frederik 9. fra virksomhedens hjemmeside.

Derudover er en lang række tekstpassager, der relaterer sig til kongehuset og kongen, fjernet.

Frederik IX Studios har eksisteret i snart fire år. Foto: Per Arnesen/DR

Nu svarer kongehuset igen

Forbrugerombudsmand orienteret

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehuset, der oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer i sagen på nuværende tidspunkt. De henviser i stedet til Forbrugerombudsmanden, som i øjeblikket er i gang med at undersøge sagen.

Herfra lyder det, at billederne ikke er blevet fjernet på deres foranledning, og at de fortsat undersøger sagen.

Til Finans.dk sætter Louise Mygind Andersen et par ord på beslutningen om at fjerne billeder og andet indhold fra virksomhedens hjemmeside.

- Jeg har før understreget, at jeg har den dybeste respekt for kongehuset og på ingen måde vil træde over nogle grænser. Derfor har jeg på eget initiativ fjernet de to pågældende billeder. Jeg har fuld gang i forretningen og må agere blæksprutte, mens jeg søger kvalificerede folk til både indkøbs- og salgsafdelingen, skriver hun.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Louise Mygind Andersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

