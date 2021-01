Nu starter det: Her er de nye familier i 'Årgang 20'

Fire familier skal nu prøve kræfter med at film dem selv og deres liv igennem 18 år. Du kan møde dem her

Efter seer succesen 'Årgang 0', der fulgte forskellige børn født i år 2000, har TV2 nu valgt at gentage succesen med fire børn, der er blevet født i 2020.

Der er tale om 'generation Alpha' - en generation, som spås til at blive den mest overstimulerede til dato.

I fire programmer hvert år vil TV2 lade danskerne komme helt tæt på de fire familiers liv.

Her kan man følge Danmark og danskernes udvikling, til børnene fylder 18 år i 2038.

I en pressemeddelelse, der er sendt til Ekstra Bladet, viser TV2 de fire familier frem.

Maria og Daniel

Parret fra Lyngby har fået deres første barn. Foto: TV2

I Lyngby har 23-årige Maria og 24-årige Daniel startet deres lille familie med sønnen Loui.

Daniel arbejder som tømrerlærling, og Maria er hjemmegënde.

I det første program fortæller Maria, at hun har høje forventninger til sin fødsel, som hun håber bliver så smuk, som hun har set det på sociale medier.

Daniel er mere af den indstilling, at forældreskabet skal være sjovt.

Parret har været sammen siden 2017.

Lisbeth og Christian

Parrets tre børn er i fokus i programmet. Foto: TV2

I Espergærde bor Lisbeth og Christian sammen med deres tre børn.

De har aftalt, at de i hvert fald ikke må blive skilt de første to år efter fødslen - og forhåbentlig aldrig!

Christian har besluttet sig for at sige sit job op som ejendomsmægler efter 18 år. Han arbejder for meget, synes han, og hvad nytter det med et stort hus og penge og karriere, hvis man aldrig ser sin familie?

Lisbeth er uddannet tandklinikassistent.

Familien har allerede Theodor, Filippa-Lucia og nu lille Ayasofia.

Parret været kærester i syv år og gift i tre.

Lena og Mads

Lena siger: - Bare fordi man bor på landet,

Lena og Mads venter i programmet deres anden dreng. De elsker at bo på Als tæt på naturen og familien.

De er begge ambitiøse med karrieren og elsker en travl hverdag.

Lena arbejder som friskolelærer, og Mads er gravemester.

De har været kærester siden 2014 og forlovet siden 2016.

De har allerede drengen Mads og nu den lille Asmus.

Maria og Nikolaj

Om et barn passer ind i den travle hverdag, må tiden vise. Foto: TV2

I Mørke på Djursland bor parret Maria og Nikolaj.

De venter deres første barn - en lille pige. Maria arbejder som sygeplejerske, og Nikolaj har sin egen restaurant i Grenaa, hvor han arbejder 70 timer om ugen.

Parret er spændte på, hvordan et barn passer ind i den travle hverdag med restauranten.

De to har været kærester siden 2013 og forlovet siden 2018.

Sammen har parret lille Solvej, som seerne følger i programmet.

Danskerne kan se det første program på TV2 28. januar klokken 20.

