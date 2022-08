Nu stiger prisen på din tv-pakke

Tv-udbyderen Allente har varslet prisstigninger fra 1. september.

'Vi oplever desværre også øgede omkostninger og stigende priser i samfundet, hvilket betyder, at vi pr. 1. september 2022 justerer prisen på din TV-pakke', oplyser selskabet til sine kunder.

Det skriver Digitalt.tv.

Allentes tre pakker stiger mellem 20 og 30 kroner.

Basis-pakken stiger med 20 kroner til 469 kroner.

Standard-pakken stiger med 20 kroner til 589 kroner.

Premium-pakken stiger med 30 kroner til 709 kroner.

Allente er en sammenlægning af Canal Digital og Viasat og ligeligt ejet af Telenor og Viaplay.

Da selskabet så dagens lys i foråret 2021 var priserne henholdsvis 429, 549 og 659 kroner.

