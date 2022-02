Nu svarer de på heftig kritik

Thomas Blachmans gruppe Wela & Garcia kunne ånde lettet op, da de gik direkte videre til næste uge i fredagens første 'X Factor'-liveshow.

Selvom seerne tydeligvis var glade for deres optræden og fortolkning af 'Dancing In the Dark' af Bruce Springsteen, var stemningen i dele af dommerpanelet ganske anderledes.

Især Martin Jensen var ude med riven efter de unge drenge og langede ud efter dem og deres musikalske evner i hårde vendinger.

Wela & Garcia tog dog ikke kritikken så tungt.

Det fortalte de til Ekstra Bladet, da vi mødte dem efter fredagens liveshow.

- Det ramte lidt. Man blev lidt ramt. Men vi var forberedt på noget kritik. Også nu, hvor vi er tre drengegrupper, giver det mening, at det spidser lidt til. Vi tager det med et gran salt. Det er jo et tv-program, lød det fra Mathias Laursen, der går under navnet Wela.

Wela & Garcia var selv tilfredse med deres optræden. Foto: Tariq Mikkel Khan

De to var da også tilfredse med deres egen indsats.

- Det gik, som vi havde øvet. Det hele er lidt sløret, lød det fra Mathias Laursen, der fortsatte:

- Der er altid ting, man kan gøre bedre. Men vi gjorde vores bedste, og det er det vigtigste.

Efter showet fortalte Sofie Linde til Ekstra Bladet, at hun altid er på deltagernes side, og at hun er træt af kommentarer om deltagernes påklædning

Underligt at se på

De to unge venner mener dog, at tonen blandt dommerne generelt var hård fredag aften.

- Wow.... Det var lidt underligt at se på. Også fordi man er jo gode venner med deltagerne fra de andre teams, så det var sådan helt... Man vidste ikke helt, hvad man skulle gøre, lød det fra Garcia med det borgerlige navn Rumle Strunge.

- Det var voldsomt i første liveshow. Det plejer at spidse til, jo længere man kommer i programmet. Så jeg kan da godt frygte tonen i program fem, lød det fra Mathias med et grin.

- De kunne godt have brug for den gode tone, grinede han videre.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Selvom Wela & Garcia gik direkte videre efter fredagens første liveshow, havde de svært ved at slippe hæmningerne og juble.

- Vi er glade, men vi er også overvældede. Meget overvældede og rørte. Den rammer hårdere, end man lige skulle tro denne her afgørelse, selvom vi kom videre, så tror jeg lige, man skal sunde sig, før man kan være glad, lød det fra Mathias Laursen, der fortalte, at det var 'brutalt at se på', at Martin skulle vælge imellem to af sine egne deltagere og endte med at smide gruppen Oscar ud.

