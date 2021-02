Nu svarer kongehuset igen

Louise Mygind Andersen, der står bag smykkebrandet Frederik IX Studios, har ikke fået tilladelse til at bruge kongens navn

Louise Mygind Andersen leverede et selvsikkert pitch foran de fem løver i sjette sæson af 'Løvens Hule' med smykkebrandet Frederik IX Studios.

Smykkebrandet, der er inspireret af Dronnings Magrethes far, var vældigt populært, men nu kan brugen af et kongeligt familiemedlem i brandets markedsføring blive et problem.

I programmet fastslog Jesper Buch, at det var vigtigt, at kongehuset ikke blev fornærmet, og til det forsikrede Louise Mygind Andersen, at der var styr på brugen af navnet.

Derfor afviste jeg Buch

Men nu viser det sig, at den selvsikre iværksætter ikke helt har styr på det.

Ifølge Berlingske oplyser kongehusets kommunikationsafdeling, at der ikke er givet tilladelse til at bruge Frederiks IX's navn og billede.

'Kongehuset er opmærksom på den pågældende virksomhed, som ikke har indhentet tilladelse fra kongehuset til brug af navnet,' skriver de til mediet.

Frederik IX Studios har eksisteret i snart fire år. Foto: Per Arnesen/DR

Billeder af Frederik IX og Amalienborg er også portrætteret på virksomhedens hjemmeside, hvilket ifølge kongehuset hjemmeside ikke er lovligt.

Jesper Buch imponeret: 'Danmarks Angelina Jolie'

Forbrugerombudsmanden oplyser, at det er i strid med markedsføringsloven at bruge en andens billede eller referere til den pågældende uden vedkommendes tilladelse.

Louise Mygind Andersen fortæller til Berlingske, at hun ikke har bedt om tilladelse til at bruge navnet, men har rådført sig med professionel rådgivning.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Louise Mygind Andersen.

